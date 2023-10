Cote d'Ivoire: Musique - Extra musica nouvel horizon s'est produit à Abidjan

Le groupe congolais Extra musica Nouvel horizon a séjourné à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 3 au 17 octobre. Dans la capitale ivoirienne, ce groupe a livré des shows et répondu aux invités des médias de la place.

Sonor Digital et les siens se sont rendus à Abidjan pour un show privé à l'Espace L'Internat où leur orchestre a livré un spectacle riche en son et lumière au grand plaisir des spectateurs. Leur répertoire était basé sur les titres suivants : « Choc », « Pouvoir », « Vision », « Tia lokolo » et « Eloko ».

« L'espace L'Internat nous avait proposé un contrat de prestation pour le 15 octobre. Notre prestation a connu un grand succès. Le public ivoirien nous a montré que son amour pour la musique congolaise en général et pour celle d'Extra musica Nouvel horizon en particulier n'est plus à démontrer. Cet amour est plus fort que la pluie qui était au rendez-vous ce soir-là », a signifié Sonor Digital, le chef d'orchestre d'Extra musica Nouvel horizon.

Pendant leur séjour en Côte d'Ivoire, Extra musica Nouvel horizon a enregistré un titre intitulé "C'est vrai", en feat avec la star ivoirienne Roseline Layo. Ce titre sortira dans leur EP « Conduite à tenir », prévu pour le 1er décembre prochain.