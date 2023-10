Congo-Brazzaville: Sommet des trois bassins - Etablir une coopération pour sauvegarder la planète

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nonault, a plaidé le 26 octobre à l'ouverture de la réunion des experts du sommet des trois bassins forestiers tropicaux pour la mise en place d'une coopération aux fins de la sauvegarde de la planète.

« Vous êtes venus à Brazzaville pour mettre en marche un mouvement historique et pour initier une coopération entre nos trois bassins à la hauteur de nos responsabilités et des défis qui se posent à nous », a-t-elle déclaré.

Les assises de la capitale congolaise arrivent à point nommé, a-t-elle estimé au regard de l'urgence du climat, de la biodiversité et de l'environnement. « Toutes les conditions sont réunies pour produire un contenu riche, inclusif et utile à nos bassins et à notre planète », a renchéri la ministre Arlette Soudan Nonault, s'adressant aux participants au sommet.

Venus de différents continents, les experts devront identifier les défis auxquels sont confrontées les populations des pays des trois bassins forestiers tropicaux du monde, à savoir l'Amazonie en Amérique latine, le Congo en Afrique centrale et Bornéo Mékong en Asie du Sud-Est.

Les participants ont également la mission de réfléchir sur les voies et moyens permettant de réduire les émissions de gaz dues à la déforestation et sur les mécanismes innovants de financement du climat. «Nous avons toutes et tous les cartes en main pour que ce sommet tienne ses promesses, en posant sur les fonts baptismaux les termes d'une collaboration fructueuse entre les trois bassins », a-t-elle insisté. La décennie 2021-2030 des Nations unies portant sur les forêts tropicales, les tourbières et les mangroves, prévoit un plan de conservation et de restauration des écosystèmes forestiers de 350 millions d'hectares dans une période de dix ans.