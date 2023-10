Congo-Brazzaville: Sommet des trois bassins forestiers - L'association Espoir pour l'avenir climatique appelle les congolais à la mobilisation

A l'orée du sommet des trois bassins forestiers, l'association Espoir pour l'avenir climatique (AEAC) a lancé un appel aux Congolais à la mobilisation pour la parfaite réussite de ce grand événement qui se tient à Brazzaville du 26 au 28 octobre.

Placé sous les auspices des Nations unies et de l'Union africaine, le sommet des trois bassins forestiers rassemble à Brazzaville de nombreux participants, entre autres, des chefs d'Etat, de délégations officielles, des institutions internationales, de bailleurs de fonds, organismes de financement, experts et communautés riveraines. L'objectif de ce sommet est de créer une alliance mondiale des écosystèmes dotée d'une gouvernance basée sur la coopération Sud-Sud. L'urgence, a expliqué le président de l'AEAC, Rock Régis Bikoua, est d'appeler ces trois bassins à dresser, chacun pendant ce sommet, l'état des lieux de leur situation environnementale en fonction des Objectifs de développement durable (ODD) définis aux Nations unies en 2015.

C'est de cette façon, dit-il, que l'on atteindra le dix-septième Objectif de développement durable, notamment « les partenariats pour la réalisation des objectifs » pouvant former enfin une coalition mondiale pour la préservation de la biodiversité et des forêts tropicales. Aussi, l'AEAC pose un problème réel ; pourquoi en dépit des ODD des Nations unies, les populations des trois bassins forestiers vivent toujours dans une extrême pauvreté ? C'est pourquoi cette association en appelle à la responsabilité des puissances économiques mondiales qui ne respectent toujours pas leurs engagements vis-à-vis des peuples vulnérables alors qu'elles sont responsables des effets du changement climatique dans les pays du sud, de prendre leurs responsabilités.

Mettre en place un mécanisme de contrôle et de sanction

L'AEAC propose aux participants au sommet des trois bassins forestiers de mettre en place un mécanisme de contrôle et de sanction pouvant faire en sorte que les dirigeants du monde passent enfin de la parole aux actes en vue de la coalition mondiale pour la préservation de la biodiversité et des forêts tropicales en tenant compte bien évidemment des Objectifs de développement durable des Nations unies qui sont déjà à leur huitième année depuis que ces ODD ont vu le jour. Pour les membres de l'AEAC, pour mieux restaurer et préserver les trois cent cinquante millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques, il faut non seulement une coalition mondiale mais aussi un mécanisme de contrôle et de sanction pouvant faire gagner le combat contre le changement climatique.

« Nous comptons sur la République du Congo, l'initiateur de l'alliance entre les trois bassins, les Nations unies et l'Union africaine pour soutenir l'idée de la mise en place du mécanisme de contrôle et sanction pour un avenir et devenir meilleur pour le climat. A cela, l'AEAC prononce toutes ses paroles d'amour et de bénédiction à tous les participants à cet heureux évènement d'espoir pour l'avenir climatique, à savoir le sommet des trois bassins forestiers Brazzaville- 2023 », a déclaré le président de l'AEAC, Roch Régis Bikoua.

Notons que l'AEAC a invité tous les participants dudit sommet à bien vouloir se procurer le livre « Un regard sur l'environnement au Congo » de Roch Régis Bikoua, publié aux éditions Congo-Brazzaville-Information, depuis le 5 juin dernier, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Ce livre, pense les membres de l'AEAC, permettra à tous les participants à ce sommet d'avoir un regard actuel sur l'environnement pour mieux voir l'avenir des trois bassins forestiers.