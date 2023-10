Congo-Brazzaville: Sommet des trois bassins - Le WWF appelle à une alliance solide pour financer les forêts tropicales

L'Organisation non gouvernementale internationale a exhorté, le 26 octobre à Brazzaville, les gouvernements des pays forestiers tropicaux à former une alliance solide pour coordonner et accélérer les efforts de conservation, de gestion durable et de restauration des écosystèmes forestiers.

« Le sommet intervient à un moment critique pour le sort des trois bassins forestiers tropicaux de la planète : la déforestation continue d'augmenter au niveau mondial et 96 % de cette déforestation se produit dans les régions tropicales, ce qui est alarmant. Les deux plus grands bassins forestiers tropicaux de la planète, l'Amazonie et le Congo, sont confrontés à des points de basculement qui risquent d'entraîner la disparition brutale de la forêt, d'avoir des répercussions sur le climat mondial et de menacer les habitations, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés déjà vulnérables qui en dépendent », précise le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Alors que s'ouvre à Brazzaville le sommet des trois plus grands bassins forestiers du monde, Amazonie, Congo et Bornéo-Mékong, la directrice générale de WWF international, Kirsten Schuijt, a révélé : « Le sommet des trois bassins est une occasion unique d'approfondir la collaboration entre les pays forestiers tropicaux et de stimuler l'action et le financement nécessaires pour protéger et restaurer les écosystèmes forestiers vitaux de la terre ».

Face aux ambitions de préservation des écosystèmes forestiers mondiaux, Kirsten Schuijt a ajouté : « Le monde s'est engagé à mettre fin à la déforestation d'ici à 2030, mais nous sommes dangereusement éloignés de cet objectif. En cette période d'urgence pour notre planète, nous devons le plus rapidement passer des accords et des objectifs à une action transformatrice. Chaque retard est un pas de plus vers des dommages irrémédiables pour la nature et le climat, ainsi que pour leur capacité à répondre aux besoins humains. En travaillant ensemble, nous pouvons protéger notre monde naturel ».

Les trois bassins forestiers couvrent un tiers de la surface de la planète et abritent plus de la moitié de la diversité biologique terrestre. Avec les forêts du Sud-Ouest du pacifique, ils fournissent des services et des biens essentiels, tant au niveau mondial que local, qui sont à la base du bien-être humain. Le sommet est un moment crucial pour mobiliser les flux financiers en faveur des forêts et accélérer la reconnaissance et l'application des droits des peuples autochtones et des communautés locales.

« Les populations sont au centre des efforts de protection, de restauration et de gestion durable des forêts dans les trois bassins. Il est essentiel que les peuples autochtones et les communautés locales qui vivent dans les forêts bénéficient d'un financement équitable et que leurs droits fonciers soient reconnus. Lorsque les forêts tropicales sont sous leur responsabilité, elles sont mieux protégées et les taux de déforestation et de dégradation sont plus faibles », a argumenté Kirsten Schuijt.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) plaide en faveur d'une augmentation rapide du financement des forêts par des sources publiques et privées, afin qu'il soit canalisé de manière transparente et équitable vers les forêts tropicales à haute intégrité, et pour que les gouvernements et les entreprises respectent leurs engagements publics en matière de lutte contre la déforestation, de protection, de gestion durable et de restauration des forêts. Ces actions sont essentielles pour réaliser des progrès annuels continus et significatifs vers les objectifs forestiers mondiaux.

Rappelons que le WWF est une organisation indépendante de conservation de la nature qui compte plus de trente millions d'adeptes et un réseau mondial actif dans près de cent pays. Il a pour mission de mettre fin à la dégradation de l'environnement naturel de la planète et de construire un avenir dans lequel les hommes vivront en harmonie avec la nature, en conservant la diversité biologique du monde, en veillant à ce que l'utilisation des ressources naturelles renouvelables soit durable et en promouvant la réduction de la pollution et du gaspillage.