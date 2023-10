Congo-Kinshasa: Forum Global Gateway à Bruxelles - Sama Lukonde présente la RDC

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, prend part au Forum Global Gateway, organisé les 25 et 26 octobre à Bruxelles en Belgique au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour mobiliser et inviter les investisseurs privés européens à venir en République démocratique du Congo (RDC), en vue d'accélérer le processus des transitions numérique, énergétique et écologique.

Dans son allocution prononcée au nom du président Félix-Antoine Tshisekedi, le chef du gouvernement Sama Lukonde a mis l'accent sur le potentiel de la RDC, présentée comme Pays solution dans ces processus. En effet, la RDC regorge de nombreuses substances minérales intervenant dans ces transitions. « Je me sens particulièrement honoré de prendre la parole, ce jour, devant votre auguste assistance, au nom de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, que je représente, à cette cérémonie qui marque d'un cachet spécial cet événement de si haute portée qu'est le Forum Global Gateway 2023, organisé sur le thème "Partenariat sur les chaînes de valeur durable des matières premières critiques et stratégiques". La rencontre de ce jour est l'expression de l'intérêt que porte l'Union européenne à l'égard de l'initiative République démocratique du Congo-Zambie ; sur la chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques », a-t-il déclaré.

Et d'énumérer les minerais concernés : « L'explication la plus évidente est que notre pays dispose d'un sous-sol garni de la totalité des minerais essentiels à la mobilité électrique à laquelle aspire l'Europe d'ici à 2035, spécialement : (i) le cobalt, dont la RDC fournit à elle seule 70% de la production mondiale annuelle, extrait en majeure partie dans le Lualaba ; (ii) le lithium, dont le plus grand réservoir national se trouve dans le Tanganyika ; (iii) le nickel, localisé en quantité suffisante dans le Kasaï central ; (iv) le cuivre, dont la RDC est le meilleur détenteur en Afrique, exploité précisément dans le Tanganyika, dans le Haut-Katanga et le Lualaba ; (v) le manganèse, avec un grand gisement dans le Lualaba. Un autre minerai stratégique que la RDC est fière de posséder est le coltan, avec 60% des réserves mondiales. Il est disséminé dans l'espace Kivu. Cette précieuse roche est prisée dans la technologie de l'ordinateur et de la téléphonie cellulaire, surtout en cette ère de développement de la 5G ».

Sama Lukonde a ainsi présenté la RDC comme destination de choix de tous les investissements destinés à toutes ces transitions. « La rencontre de ce jour augure l'avènement d'un partenariat durable gagnant-gagnant sur les chaînes de valeur desdites matières premières soutenant les transitions énergétique, numérique et écologique. Nous ne le dirons jamais assez, la RDC s'offre comme « pays solution » aux défis du réchauffement climatique de la planète et « meilleure destination » des investissements pour la fabrication des batteries et des véhicules électriques. Cette affirmation découle des résultats de l'étude menée par le cabinet Bloomberg NEF en 2021 qui stipule que l'installation d'une usine de 10.000 tonnes des précurseurs de batteries MNC (manganèse -nickel -cobalt) coûte 117 millions de dollars aux Etats-Unis d'Amérique, 112 millions de dollars en Chine et 65 millions de dollars en Pologne, alors qu'elle ne coûterait que 39 millions de dollars en RDC», a-t-il démontré. Le Premier ministre congolais a aussi rassuré ses interlocuteurs sur les conditions déjà réunies afin de donner aux potentiels investisseurs les meilleures garanties pour leurs affaires.