Madagascar: Championnat national scolaire - 24 équipes s'affronteront sur deux sites

Le Championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF se déroulera à Durban au début du mois prochain, et verra la participation des 14 meilleures écoles de garçons et de filles du continent.

Pour Madagascar, le championnat national non moins tournoi de détection en vue de cette phase zonale, se tiendra du 28 octobre au 2 novembre au Stade annexe Mahamasina et à Ankadivoribe.

Organisé en collaboration avec le Ministère de l'Éducation Nationale et le Ministère de la Jeunesse et des Sports, ce championnat mettra en compétition 24 équipes, réparties dans les catégories U15 garçons, U13 garçons et U15 filles.

Elles sont issues de huit Directions Régionales de l'Éducation Nationale à savoir Alaotra Mangoro, Amoron'i Mania, Atsinanana, Atsimo Andrefana, Betsiboka, Boeny, Fitovinany, et Itasy.

Ce championnat National Scolaire de football ne se limite pas à une simple compétition nationale.

Il s'inscrit dans le cadre de la première participation de Madagascar au programme de la CAF « African Schools Football Championship».

Cette opportunité est cruciale pour l'avenir du football scolaire à Madagascar et permettra aux jeunes joueurs de se mesurer à des talents d'autres pays africains.

Quelque 400 000 garçons et filles et plus de 20 000 écoles ont participé cette saison dans le continent, des chiffres déjà massifs et la CAF souhaite encore augmenter dans les années à venir.

Il s'agit de participants venus de 41 pays à travers l'Afrique, ce qui constitue une énorme réussite pour la première année.

« L'un des meilleurs investissements que nous puissions faire pour l'avenir du football sur le continent africain est de constituer notre vivier de talents à partir de la base, et pour de nombreux enfants, dès leur école. Bon nombre des plus grandes stars de notre continent, qui ont atteint le plus haut niveau du football, ont commencé leur parcours footballistique au niveau scolaire. Ce fut leur premier contact avec le jeu et là où ils ont grandi leur passion. Nous pensons qu'il existe de nombreux joyaux du football, garçons et filles, et nous voulons donner au plus grand nombre possible la chance de tomber amoureux du jeu et de montrer leur talent », a noté le président de la CAF.