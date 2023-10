Afrique: Électricité - Hausse de la production prévue au niveau des centrales thermiques

Un accord a été signé entre la Jirama, le Gouvernement et la compagnie Jovena, pour faire face à la baisse de production des centrales hydroélectriques en période d'étiage.

La Jirama se prépare à intensifier la production d'électricité misant sur les centrales thermiques pour compenser la réduction de la production d'électricité des centrales hydroélectriques, pendant la période d'étiage.

Cette décision vise à garantir un approvisionnement électrique stable à travers le pays, malgré les défis saisonniers auxquels Madagascar est confrontée.

Actuellement, la Jirama consomme environ 15 000 mètres cubes de carburant par mois dans ses centrales thermiques.

Cependant, afin de répondre à la demande croissante en électricité, la société augmentera sa consommation mensuelle de carburant à 17 000 mètres cubes.

Cette augmentation de 2 000 mètres cubes par mois sera rendue possible grâce à un approvisionnement additionnel d'huile lourde (HFO), dont les coûts seront supportés par l'État.

Selon les informations officielles, un accord a été récemment signé entre le ministère de l'Économie et des Finances (MEF), le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), la Jirama et la compagnie Jovena pour mettre en oeuvre cette initiative cruciale.

D'après le MEH, cette décision est une réponse à la hausse des prix du HFO sur le marché international depuis août 2023, principalement due à l'augmentation des prix de référence Platts.

Défis saisonniers.

La conjoncture actuelle a incité les autorités malgaches à prendre des mesures proactives pour garantir une alimentation électrique fiable malgré les conditions climatiques défavorables.

La saison d'étiage réduit la production d'électricité des centrales hydroélectriques, ce qui nécessite une utilisation accrue des centrales thermiques fonctionnant au carburant HFO.

Cette décision de renforcer la production d'électricité à partir des centrales thermiques est essentielle pour répondre aux besoins énergétiques du pays, et réduire le nombre de cas de coupure.

Le Gouvernement, en collaboration avec la Jirama et des partenaires clés du secteur énergétique, travaille activement pour assurer une alimentation électrique stable et ininterrompue pour les citoyens et les entreprises.

Cette mesure contribuera également à garantir la continuité des services essentiels, à soutenir la croissance économique et à renforcer la stabilité énergétique du pays, malgré les défis saisonniers.

Elle démontre l'engagement de Madagascar à s'adapter aux fluctuations du marché de l'énergie et à garantir la disponibilité de l'électricité pour tous ses citoyens.