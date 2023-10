Maroc: Settat - La 3ème édition de la Nuit de l'éloquence sous le signe de la passion

Settat — Les étudiants de l'École nationale supérieure de commerce et de gestion de Settat (ENCG Settat) ont répondu présent, mercredi soir, à la troisième édition de la Nuit de l'éloquence sous le thème "La passion dans un monde en évolution".

Seize candidats représentant l'ensemble des clubs de l'ENCG Settat ont concouru devant un jury composé de personnalités de divers horizons (journaliste, coach, psychologue et influenceurs), leur défi étant de monter sur scène face à un large public pour développer 5 minutes durant une citation sur la passion.

"La Nuit de l'éloquence vise à promouvoir l'art oratoire et les techniques de débat et de plaidoyer auprès des jeunes étudiants de l'ENCG, et à leur permettre de s'outiller pour défendre leurs idées dans un monde où le combat des opinions se fait de plus en plus sans nuances et derrière des écrans", a indiqué à la MAP, Abir El Moussaoui, présidente du club des Manager de demain, club initiateur de cet événement.

Et la passion était de la partie dans ce rendez-vous ponctué par des intermèdes artistiques. Les participants ont donc fait preuve de créativité et d'ingéniosité pour construire leur texte, convaincre l'audience, toucher son coeur et son esprit, parce qu'une première cette année, un prix du public était en jeu, outre les traditionnels prix remis par le jury.

%

Et les gagnants sont Ariel Sajaki (premier prix), Meriem Berrada (2ème prix), Ghita Alaoui Chrifi (3ème prix) et Yousra El Ouafi (prix du public).

"Je suis très heureux et fier d'avoir remporté le premier prix. Je remercie aussi mes parents qui m'encouragent énormément à suivre ma passion et ce que me dicte mon coeur", s'est félicité, dans une déclaration à la MAP, Ariel Sakaji, 19 ans, étudiant originaire du Congo et qui a grandi au Maroc. Selon lui, "vivre sans passion, c'est vivre avec une âme morte, une âme triste".

Pour sa part, Youssra El Ouafi, étudiante en 5ème année, s'est réjoui de ce prix du public qui lui permet de quitter l'ENCG Settat en beauté. "La passion est un sujet qui nous prend. Pour nous, étudiants à la croisée des chemins dans notre choix de carrière, la passion est l'ingrédient qui peut faire la différence et régler notre boussole", a-t-elle souligné.

De son côté, Rim Akrache, psychologue clinicienne, et membre du jury de la 3ème Nuit de l'éloquence estime que ce genre d'événement permet aux étudiants de développer de nouvelles compétences, notamment oratoires et de se confronter à la réalité du terrain, en parallèle aux aspects théoriques et académiques plus privilégiés dans les cursus scolaires.

Concernant la thématique, Mme Akrache a souligné que la passion est "un feu à entretenir" et qui renvoie à l'importance qu'il faut donner "au bien-être émotionnel peu importent les difficultés et les défis qui se dressent face à nous".