Ile Maurice: Encore trois arrestations

Trois autres suspects ont été appréhendés dans la nuit de mercredi par la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis-Nord. Il s'agit de Yousuf Mungroo, un soudeur de 40 ans résidant à Terre-Rouge, Mohamed Sheik Khan Peerally, un planton à l'hôpital Brown Sequard de 29 ans et résidant à Plaine-Verte, et Yul Ruhomally, un retraité de 62 ans résidant à Rose- Hill. La police s'est opposée à leur remise en liberté et ils ont été reconduits en cellule.

Shehzaad Seeroo, un travailleur social, avait également été interpellé par la police, mais après sa déposition, il a été autorisé à rentrer chez lui. Selon des informations policières, ce dernier s'était d'abord rendu à la Citadelle pour discuter avec les organisateurs et leur demander de ne pas chanter la chanson One Day. Cependant, au même moment, le groupe d'agresseurs encagoulés et armés de sabres est arrivé, et une violente altercation a eu lieu avec le travailleur social, voire même une agression. Néanmoins, ce dernier aurait refusé de porter plainte.

Depuis dimanche, 15 autres suspects ont été arrêtés et sont en détention. Ils ont tous comparu au tribunal de Port-Louis sous une accusation de damaging property by band.