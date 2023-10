Ile Maurice: Une fille de neuf ans aux soins intensifs, le motocycliste tabassé

Une fillette de neuf ans, habitant à Batterie-Cassée, a été admise à l'Intensive Care Unit de l'hôpital A.G. Jeetoo mercredi après avoir été percutée par un motocycliste. Après l'impact, la moto a traîné la fille sur plusieurs mètres. L'état de santé de l'enfant inquiète ses parents, car ils ne savent pas si elle se remettra de ses blessures rapidement.

Par ailleurs, selon nos informations, le motocycliste a été admis à la clinique de Baie-du-Tombeau. Les habitants de la région l'ont passé à tabac. Cet habitant de Batterie-Cassée, âgé de 24 ans, s'était enfui après l'accident. Un test d'alcoolémie a été fait et le rapport s'est révélé négatif. Un test de dépistage de drogue a également été effectué, mais il faudra attendre le rapport du Forensic Science Laboratory pour savoir s'il était sous l'effet d'une quelconque substance.

Pour la famille, le traumatisme est toujours vif. Corinne Jeannot, la mère de la victime, explique que sa fille lui avait demandé de l'argent pour acheter des gâteaux à la boutique. «Je lui ai remis un billet de 25 roupies et elle est sortie. Un peu plus tard, j'ai entendu un grand bruit sur la route, mais je n'y ai pas prêté attention car je sais que la route est fréquentée par de nombreux jeunes du quartier qui se bagarrent ou roulent sans faire attention. Cependant, mon instinct de mère me disait qu'il s'était passé quelque chose et j'ai décidé d'aller voir sur la route.»

Un voisin lui a dit d'aller vérifier un plus loin et c'est alors qu'elle a vu sa fille allongée sur le sol, couverte de sang. «J'étais paniquée comme jamais. Je voulais la soulever, mais les personnes présentes m'ont demandé de me calmer et d'attendre l'arrivée de l'ambulance du Service d'aide médicale urgente. Quelqu'un sur place, qui savait comment manipuler une personne blessée, l'a soulevée et l'a mise dans sa voiture. Entre-temps, j'ai appelé son père et je suis retournée à la maison pour la verrouiller avant de me rendre à l'hôpital. Les volontaires l'avaient déjà transportée à l'hôpital, et je les ai rejoints ensuite.»

Corinne Jeannot ajoute que sa fille était consciente au moment où elle était à terre. «Elle m'a décrit la couleur de la moto et elle a dit que le motocycliste l'avait percutée de plein fouet. Il roulait avec la roue avant en l'air, n'avait pas de chemise et ne portait pas de chaussures.» Elle déplore la mentalité des jeunes qui roulent dans le quartier. «Nous entendons les crissements de pneus ; ils roulent à grande vitesse. Je leur demande d'être vigilants, car si vous tuez un enfant sur la route, c'est toute une famille qui souffre. Je m'adresse à cet individu qui a renversé ma fille : que cet accident lui serve de leçon et qu'il soit plus prudent à l'avenir.»

Selon le rapport du médecin, la fillette a eu la rate écrasée, une épaule déboîtée, la fêlure d'un os près du cou, et des fêlures au niveau du bassin. «Sa rate a été enlevée. Je souhaite voir ma fille sur pied au plus vite car elle est la prunelle de mes yeux ; elle est fille unique. J'ai trois fils qui sont ses aînés.»

La mère espère que la vidéo de cet accident, devenue virale sur les réseaux sociaux, puisse sensibiliser les conducteurs aux dangers que représentent les comportements imprudents et la vitesse.