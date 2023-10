Afrique: La littérature marocaine à l'honneur au Festival de littérature Kosmopolis

Le Maroc, à travers sa littérature et ses arts riches et variés, est à l'honneur à la 12e édition du Festival de littérature Kosmopolis, qui s'est ouverte mercredi soir à Barcelone.

Organisé deux fois par an, en octobre et en mars, ce festival est l'occasion de découvrir les dernières tendances littéraires, de rencontrer des écrivains de renommée internationale et de plonger dans l'univers captivant des livres, en ouvrant, cette année, une fenêtre sur la littérature et la pensée marocaines.

L'un des points forts de cette édition (25-29 octobre) est la présence d'écrivains de notoriété internationale qui participent à des tables rondes, des échanges et des conférences, dont le peintre et écrivain Mahi Binebine, qui anime au côté du poète et traducteur espagnol, Manuel Forcano, une table ronde sur El Marruecos escrito: Una realidad de novela (Le Maroc raconté à travers la vision romantique).

La présence spéciale du Maroc à cette messe des amateurs du livre et de la littérature sera rehaussée également par l'intervention de la chercheuse et spécialiste des migrations internationales, Chadia Arab, et du journaliste Hicham Houdaifa, sur "la réalité sociale marocaine", ainsi que par la participation de la fondatrice du centre d'art contemporain Kulte, Yasmina Naji, et de la jeune critique littéraire Kenza Sefrioui, qui vont dessiner un portrait artistique du Maroc.

De son côté, la musicienne et chanteuse Ikram Bouloum proposera aux festivaliers un voyage artistique dans son univers sonore au format DJ, en reliant les deux rives de la Méditerranée.

"Plus près de nous, nous traverserons la Méditerranée pour nous rendre au Maroc, lieu de convergence d'expressions artistiques diverses et de voix courageuses qui libèrent la parole. Nous naviguerons dans des mondes imaginaires partagés et accueillerons la clameur de ceux qui écrivent en quête de liberté, sans peur de s'exprimer et de réfléchir sur le monde", lit-on dans un communiqué des organisateurs.

Et d'ajouter que "pendant cinq jours pleins d'énergie et d'enthousiasme, nous assisterons à des dialogues, des colloques, des récitals, des performances, des installations, des concerts et des ateliers. Ce sera une célébration au cours de laquelle la littérature se développera et résonnera fortement".

Lors de cette manifestation culturelle, des auteurs primés, des poètes, des essayistes et des écrivains émergents se réunissent pour partager leur expérience, leur vision artistique et discuter des enjeux littéraires contemporains.

Le festival propose également une variété d'activités interactives, telles que des ateliers d'écriture, des lectures publiques et des séances de dédicaces.

Selon ses initiateurs, le Festival de littérature Kosmopolis transforme chaque fois tous les espaces de cet événement en lieux de rencontre entre lecteurs et écrivains, poètes, philosophes, cinéastes, scientifiques, musiciens, dramaturges, humoristes, conteurs, scénaristes, journalistes, acteurs, bibliothécaires et éditeurs du monde entier.