Gabon: Renforcement de l'Économie gabonaise - Les mesures d'appui aux PME, un pas vers un avenir florissant

Le Réseau International des Entrepreneurs Gabonais (RIEG), accueille avec enthousiasme l'annonce du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), qui, dans son communiqué n° 0024, décide de réserver en exclusivité les marchés publics de moins de 150 millions aux PME gabonaises.

Pour le RIEG, une telle mesure, effective et appliquée de façon juste et équitable, doit permettre l'émergence, l'encrage national, le développement et la croissance de nos PME, mais aussi faire renaitre et stimuler l'espoir d'une prospérité probable dans un environnement des affaires normalisé.

Le RIEG rappel à cet effet, son intime conviction, que c'est par des décisions audacieuses, qui encouragent et accompagnent ceux qui osent entreprendre, qui innovent et qui créent de la valeur et des emplois durables que nous parviendrons à rendre à nos compatriotes toute leur dignité et à créer des dynamiques économique et sociale vertueuses.

Toutefois, le RIEG souligne que cette mesure ne doit en aucune façon détourner ou écarter nos entreprises des marchés publics de plus grande ampleur, elle doit au contraire nourrir leur ambition de consolider leurs parts de marchés nationales pour aller à la conquête du monde.

Enfin, le RIEG réaffirme son engagement à soutenir et à encourager toutes les initiatives qui s'inscrivent dans une volonté de développement économique et social, et qui favorisent l'innovation, l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la jeunesse gabonaise.