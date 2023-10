Burkina Faso: Musique traditionnelle - 50 ans de carrière pour Kisto Koinbré

Voilà maintenant un demi-siècle qu'il fait partie du paysage musical burkinabè contribuant par ses créations et ses représentations, à valoriser la musique traditionnelle du Burkina Faso. L'artiste musicien et chansonnier traditionnel Kisto Koinbré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, souffle les 50 bougies de sa carrière musicale cette année. A cette occasion, une conférence de presse a été organisée le 18 octobre 2023 pour le lancement de l'évènement. Deux grandes activités marqueront la célébration. Une rencontre intitulée « La grande nuit des contes » aura lieu au domicile du Larlé Naaba le 1er novembre 2023. Une « nuit de remerciement et d'hommage », accompagnée d'un concert clôturera les festivités le 3 novembre dans la cour du SIAO.

Il a une voix enrouée, qui rappelle celle des grands musiciens de blues du Cotton club de Harlem. Mais à la différence des pionniers de la musique américaine, lui il est le gourou local de la chanson traditionnelle du terroir moaga. Kayouré Imma à l'état civil, l'artiste Kisto Koinbré est né en 1955 dans le village de Kodomwindé à 18 km de Boulsa (Namentenga). Il se passionne très tôt pour la musique. En 1968, il décide de partir pour Ouagadougou où il découvre la célèbre troupe du Larlé Naaba Anbga qu'il écoutait sur les ondes de la radio nationale. Il fait la connaissance de la cantatrice Hado Gorgo Léontine, vedette phare de la formation musicale. Elle l'adopte et l'introduit dans la cour du Larlé Naaba qui fut séduit par sa voix juvénile lors des répétitions.

%

Le rêve de Kisto Koinbré se réalise car il est vite intégré dans la troupe dès 1969. C'est le début d'une grande carrière. Mais sa révélation au public aura lieu en 1971 lors du grand concert organisé par la LONAB à la Maison du peuple où il produit une forte impression sur les mélomanes. S'ensuivent des tournées musicales à travers la Haute-Volta de l'époque et l'Hexagone. Mais d'où vient cet étrange nom d'artiste Kisto Koinbré ? «

C'est lui-même qui se l'est imaginé et çà été adopté par ses fans qui le lui ont recollé parce que c'est parti tout simplement d'un conte : les gens d'aujourd'hui préfèrent critiquer les vaurien d'autrui alors qu'eux-mêmes ont mis au monde des vrais salauds mais préfèrent qu'on n'en parle pas », a expliqué Yacouba Jacob Barry, président du comité d'organisation du cinquantenaire. C'est une posture philosophique qui pointe du doigt l'hypocrisie des hommes et des femmes qui consiste à voir la poutre dans l'oeil du voisin.

Kisto Koinbré garde un lien fort avec les contes. Avec la grande nuit des contes qu'il organise dans le cadre du cinquantenaire, il opère un retour aux sources. La prestigieuse troupe du Larlé Naaba Anbga où il a fait ses débuts accompagnait des soirées hebdomadaires de contes organisées par le légendaire ministre du Mooro. La manifestation mettra en compétition au palais du Larlé, des jeunes conteurs. Participeront à la soirée, des femmes et des hommes conteurs. La grande nuit de remerciement et d'hommage aura lieu le 6 novembre 2023 au SIAO, une soirée musicale avec l'enregistrement de la chanson du cinquantenaire.