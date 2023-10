Cote d'Ivoire: 2e session ordinaire de l'année 2023 du sénat-voici le calendrier des travaux du dernier trimestre

Seul point inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière à l'hémicycle du Sénat, le jeudi 26 octobre 2023,la proposition de calendrier des travaux parlementaires de l'institution a été adoptée par les sénateurs.

Ainsi, pour cette deuxième session ordinaire 2023 du Sénat, dite session budgétaire, le calendrier des travaux parlementaires qui débute ce 26 octobre jusqu' au 19 décembre 2023, prévoit l'examen d'une proposition de résolution et de seize (16) projets de loi dont trois relatifs au budget de l'État. Il s'agit entre autres des textes, de proposition de résolution portant modification du Règlement du Sénat ; des projets de loi portant Statut du Corps Diplomatique, Statut général de la Fonction Publique ; Code de l'hygiène et de la salubrité ; projet de loi portant Code de l'Eau ; projet de loi portant Code de l'Environnement ; projet de loi portant Règlement du budget de l'Etat pour l'année 2022 ; projet de loi de finances rectificative portant budget de l'Etat pour l'année 2023 et le projet de loi de finances portant budget de l'Etat pour l'année 2024. En outre, il est prévu au cours de cette même deuxième session ordinaire 2023 du Sénat la présentation devant les Sénateurs du rapport annuel 2022 du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH). Ces projets de loi seront examinés par les commissions permanentes concernées avant d'être soumis au vote de l'ensemble des Sénateurs au cours de séances plénières de délibérations. La clôture de la deuxième session ordinaire 2023 du Sénat est fixée au 19 décembre 2023, ce, conformément à l'article 94 nouveau de la Constitution. La présidente du Sénat, Camara Kamissoko Kandia a, au cours de l'habituel point de presse de fin de séance, réitéré l'engagement de son institution, à oeuvrer davantage en faveur du bien-être des populations ivoiriennes et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. « Le Sénat demeure au service des populations ivoiriennes et le Sénat va contribuer significativement à l'amélioration de la qualité de vie et de travail des populations ivoiriennes » a indiqué la présidente Camara Kamissoko Kandia.