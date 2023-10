Tunisie: Ces enfants sauvés de la rue !

Mardi dernier, un accord de partenariat d'une importance capitale pour l'enfance a été signé entre l'Atdde (Association tunisienne de défense des droits de l'enfant) et l'organisation pour la famille et l'éducation afin d'assurer la continuité de l'éducation des enfants de la rue. Des enfants réduits à la mendicité, voire entraînés dans la criminalité et l'exploitation de toutes sortes après avoir quitté l'école, on en voit de plus en plus. Cet accord tente donc de réduire le nombre d'enfants qui ont décroché mais qui se retrouvent livrés à eux-mêmes. Selon l'Atdde, 100.000 enfants abandonnent l'école chaque année.

Selon cet accord, les enfants bénéficient d'un hébergement du jour dans les complexes de l'enfance relevant du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, dans le cadre d'une convention signée entre le ministère et cette association en février 2023 selon le président de l'association, Moez Chérif. Et d'ajouter que «treize enfants de la rue tunisiens et étrangers sont actuellement pris en charge dans les complexes de l'enfance», précisant que «ce nombre sera révisé à la hausse en cas de prise en charge d'un nombre supplémentaire d'enfants». Pour ces enfants, un encadrement éducatif sera proposé dans les locaux relevant de cette organisation, à travers un programme pédagogique approprié et les méthodes d'enseignement officiels.

Tout cela confirme que des solutions sont possibles, mais il faut y croire et mettre les moyens et surtout les compétences requises. En effet, l'approche concernant les enfants décrocheurs ne peut pas proposer qu'une seule solution mais plutôt un «pack» de solutions qui commencent par la réhabilitation sociale de l'enfant, afin de lui donner confiance dans les institutions et dans l'avenir. Une fois que l'enfant est extrait à l'influence de la rue, il sera capable d'entreprendre un projet de vie soit par le retour à l'école, soit par la formation professionnelle.

Un accord qui dénote l'importance qu'accorde la Tunisie à tous les enfants qui vivent sur son territoire sans discrimination, et à leurs droits les plus élémentaires puisqu'il s'adresse même aux enfants étrangers qui se retrouvent à la rue, comme cette petite fille sri-lankaise de 8 ans que l'association a pu ramener à l'école après une série de tests qu'elle a passés avec succès.

Le défi ? Parmi les 100.000 élèves qui décrochent annuellement, il y a 30% qui sont « sortis du radar ». Il s'agit de les retrouver et de leur donner un projet de vie.