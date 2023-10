Afrique du Nord: Projet «Elmed » - Un jalon stratégique pour l'Europe et l'Afrique du Nord

Le projet «Elmed», une interconnexion énergétique entre l'Italie et la Tunisie, se positionne comme un jalon crucial pour le futur énergétique de ces deux nations. Cette liaison transfrontalière n'assure pas seulement un approvisionnement énergétique fiable, elle ouvre également la porte à l'exploitation des ressources d'énergie renouvelable de la région, tout en symbolisant une coopération sans précédent entre deux continents.

Le projet «Elmed» s'impose comme un jalon majeur, conférant à l'Italie et la Tunisie un rôle central dans la production et la distribution d'électricité au sein de l'espace euro-méditerranéen. Cette interconnexion, bien plus qu'une simple infrastructure, incarne une vision énergétique axée sur la sécurité, la durabilité et les énergies renouvelables. Elle unit non seulement les réseaux de l'Europe et de l'Afrique du Nord, mais symbolise aussi la coopération entre continents. Voilà en quelques mots le constat dressé par Ameur Bchir, ancien P.d-g de la Steg, co-fondatrice de la société tuniso-italienne d'interconnexion électrique, «Elmed», lors de son intervention dans un panel sur « Les opportunités d'un partenariat euro-méditerranéen rénové », tenu dans le cadre de la 25e session du Forum international de Réalités.

Un pont énergétique entre l'Italie et la Tunisie

%

L'unification des infrastructures électriques de l'Italie et de la Tunisie crée une synergie sans précédent. Cette interconnexion énergétique promet de garantir un approvisionnement fiable tout en encourageant des solutions éco-responsables grâce à l'exploitation des ressources d'énergie renouvelable disponibles. «Elmed » transcende le simple aspect technologique pour devenir un symbole de coopération, favorisant les échanges énergétiques, le partage de connaissances, et l'intégration de marchés. Il s'agit d'un pas déterminant vers un avenir où l'énergie propre et durable transcende les frontières au bénéfice de tous.

«L'initiative «Elmed», financée par l'Union européenne, représente un jalon significatif dans le secteur énergétique et est sans aucun doute l'un des projets industriels les plus importants de la région. C'est le fruit d'une coopération profondément enracinée entre la Tunisie et l'Union européenne, dont les prémices remontent à plus de trois décennies, en 1989», a souligné Bchir.

Une réalité en devenir

Le projet a évolué au fil du temps, passant d'une centrale à charbon à une interconnexion électrique. L'investissement initial de 2.400 MW a été réduit à 600 MW pour des raisons de rentabilité. Les financements de l'Union européenne et de la Banque mondiale sont le résultat de nombreuses années de travail acharné et d'une constante évolution du projet.

«L'interconnexion «Elmed», un câble sous-marin de 600 MW reliant les réseaux électriques tunisien et italien, représente un investissement estimé à environ 840 millions d'euros. Le projet est en cours de réalisation et devrait renforcer la sécurité énergétique de la Tunisie, ouvrant même la porte à l'exportation d'énergie vers le marché européen », a précisé l'ancien P.d-g de la Steg.

Il a ajouté qu'en 2019, un accord intergouvernemental a été signé entre l'Italie et la Tunisie, confirmant l'importance stratégique du projet. Les études de faisabilité, financées par la Banque mondiale, sont presque achevées, et la phase de réalisation devrait commencer prochainement.

«L'Union européenne joue un rôle essentiel en soutenant ce projet ambitieux, visant à relier deux nations par un câble sous-marin à courant continu de 600 MW. Le financement de l'Union européenne (un don de 307 millions d'euros) est une première pour un projet non européen, reflétant la crédibilité et la transparence du projet », a-t-il encore précisé.

Un futur énergétique en marche

Il est à noter que le projet «Elmed» est sur le point de devenir une réalité concrète, contribuant ainsi à l'interconnexion énergétique entre la Tunisie et l'Italie. Cette avancée majeure promet de renforcer la sécurité énergétique des deux nations, de faciliter les échanges en temps réel et de favoriser l'émergence d'une énergie plus verte.

Concrètement, le projet «Elmed» consiste en une série d'ouvrages nécessaires pour l'interconnexion, dont des stations de conversion des courants alternatif et continu, un câble sous-marin de 200 km, des points d'atterrissage dans les deux pays, des liaisons en câble souterrain, un système de télécommunication, un système de surveillance Hvdc et un système de détection de défauts.

En Tunisie, des ouvrages clés comprendront une ligne électrique de 400 kV sur une longueur de 65 km, une autre ligne de 400 kV de 51 km, ainsi que le renforcement du réseau existant. L'ensemble du projet est estimé à environ 1,5 milliard d'euros, partagé équitablement entre l'Italie et la Tunisie.

La phase de mise en oeuvre du projet devrait s'étendre jusqu'en juin 2028, date prévue pour sa mise en service.

Les procédures d'appel d'offres se conformeront à la réglementation européenne, ce qui renforce la crédibilité et la transparence de l'ensemble du projet.