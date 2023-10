Afrique: Ligue africaine de football / Quart de finale (retour) / EST-TP Mazembe (3-0) - Une belle copie !

Les "Sang et Or", qui ont fait preuve d'une abnégation et d'une détermination sans faille, ont géré parfaitement les débats. Trois buts marqués au bon timing. Les changements opérés par Tarek Thabet et, surtout, ses choix de départ, ont fait la différence.

EST : Memmiche, Tougaï, Meriah, Ben Ali (Bouchniba 81'), Ben Hamida, Tka, Ouahabi (Ogbelu 74'), Sasse (Amamou 90'+2), Bouguerra (Abid 90'+3), Ghacha et Rodrigues (Sowe 81').

Menés par un but à zéro à l'aller alors qu'un match nul aurait été plus équitable, les "Sang et Or" étaient persuadés, hier, que la qualification aux demi-finales de la Ligue africaine de football devant le TP Mazembe, était dans leurs cordes à condition de savoir négocier le match et, surtout, de jouer ses meilleures cartes dès le départ.

C'est ce qu'a fait le coach "sang et or", Tarek Thabet, qui a opéré quatre changements par rapport au match aller en titularisant le duo brésilien Rodrigo Rodrigues-Yan Sasse en attaque, Ghaith Ouahabi au milieu et Mohamed Amine Tougaï qui a repris sa place dans l'axe de la défense aux côtés de Yassine Meriah.

Des changements qui ont rééquilibré la défense, mais surtout donné du tonus à l'attaque grâce à l'incorporation de la paire brésilienne Sasse-Rodrigues.

Sans round d'observation, les "Sang et Or" sont entrés dans le vif du sujet. Parti sur la gauche, Sasse servit Ben Hamida, à son tour de centrer pour Rodrigues qui s'est trouvé nez à nez avec le portier congolais, mais ce dernier dégagea la balle, éloignant ainsi le danger (4').

Une première alerte qui en disait long sur les intentions des hommes de Tarek Thabet, plus déterminés que jamais à rattraper, dans un premier temps, le retard de l'aller. Dix minutes plus tard, un corner bien millimétré de Sasse et Tougai de reprendre de la tête, mais à côté droit des filets (14').

Et les Espérantistes de multiplier leurs tentatives malgré la farouche résistance des Congolais qui, s'ils ne défendaient pas, ils accéléraient sur les couloirs.

Sauf que la détermination des Espérantistes était telle que personne ne pouvait les arrêter. A la 34', encore une tentative espérantiste : un centre de la droite de Ghacha, directement dans les mains du gardien du TP Mazembe, Siadi.

Dans ce pressing haut mené par les "Sang et Or", un joueur a été particulièrement très actif. Nous avons nommé Mohamed Ben Ali qui n'a cessé d'ouvrir des brèches sur le couloir droit. Sasse, lui, s'est distingué par ses dernières passes qui donnaient bien des solutions dans les 30 derniers mètres.

Et les "Sang et Or" de tout faire pour ouvrir la marque avant de rejoindre les vestiaires avant la pause mi-temps. Servi dans le dos des défenseurs, le tir de Rodigues passa malheureusement à côté droit des filets de Siadi (44').

Et ce n'est qu'à' l'ultime minute du temps réglementaire de la période initiale que les "Sang et Or" allaient cueillir les fruits de leurs efforts : sur un corner, Ouahabi reprit de la tête pour Meriah qui n'avait qu'à terminer le travail en logeant la balle dans les filets d'un Siadi, impuissant (45').

Au bon timing...

De retour des vestiaires, les "Sang et Or" ont repris les débats sur leur lancée, plus déterminés que jamais à en découdre avec leurs adversaires au temps réglementaire et éviter, ainsi, la séance des tirs au but.

Il fallait donc opérer avec le même pressing haut et chercher à déverrouiller une deuxième fois au moins la défense congolaise. A la 60', Une-deux entre Bouguerra et Sasse et ce dernier de voir son tir puissant dévié en corner. Sur ce corner, Meriah a été lui aussi à deux doigts de doubler la mise, mais sa frappe puissante a été dégagée par le portier du TP Mazembe (61').

Trois minutes plus tard, Memmiche a été l'auteur d'une jolie parade en dégageant une grosse frappe congolaise (64').

Une tentative congolaise qui a fait comprendre aux "Sang et Or" qu'un autre but est plus que nécessaire pour tuer le match. Et c'est Oussema Bouguerra qui allait délivrer l'Espérance : suite à une action partie sur la droite, Ghacha servit Sasse, qui, à son tour, servit Bouguerra qui plaça un tir croisé au deuxième poteau (76').

Et Yan Sasse d'enfoncer le clou, quelques minutes plus tard, anéantissant ainsi tous les espoirs congolais : un coup franc bien botté à l'approche de 16 mètres et Tougai de monter plus haut que tout le monde pour tripler la mise de la tête (86').

Les huit minutes du temps additionnel ne changèrent rien à la donne. C'est que les trois buts des "Sang et Or" ont été inscrits au bon timing. Les changements opérés par Tarek Thabet ont eu lieu également au bon moment. Le coach "sang et or" a opéré quatre de ses cinq changements après les deux premiers buts.

Bref, les "Sang et Or" ont livré une belle copie, méritant amplement leur qualification aux demi-finales de la Ligue africaine de football.