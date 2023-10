Tunisie: Regard sur le championnat de la L2 - Indécise Ligue des talents

Les deux leaders, les Verts et la Stayda, caracolent en tête de la Ligue 2 et ce n'est pas une surprise.

Postulants traditionnels pour la montée et favoris en puissance, loin d'être un pléonasme, ces dénominations renforcent simplement l'idée que pour ces deux bastions du football tunisien, CSHL et SG, la descente n'aura été juste qu'un au revoir à l'élite, un palier que ce duo retrouvera très bientôt, sauf destin capricieux...

Avec sept unités au compteur donc, Banlieusards du sud et Gabésiens mènent la danse en L2, cette antichambre de la L1, cette Ligue des talents dont les joueurs ne demandent qu'à s'épanouir pleinement et à viser plus haut à terme. Sauf que nous n'en sommes qu'au «warm-up» de ce championnat. Et il va falloir forcément aussi compter avec d'autres concurrents classiques, dont certains sont des valeurs sûres de notre sport, tels la JS Kairounaise qui tarde à décoller, la Zliza qui ronge son frein et Rejiche qui patine depuis les trois coups.

Tout est possible !

Aujourd'hui, en Ligue 2, il y a aussi des outsiders ambitieux, des néophytes, des challengers audacieux et des «jeunes loups» qui intriguent et qui ne demandent qu'à vivre pleinement cette expérience du football professionnel.

En l'état, il y a l'ES Radès qui colle aux basques des Verts. Il y a aussi Jendouba qui veut regagner ses lettres de noblesse, l'AS Ariana, jadis grenier du football tunisien, Korba qui veut suivre les pas d'autres clubs du Cap-Bon, tel que Soliman qui évolue en Ligue 1, et aussi l'ES Jerba qui a débuté l'exercice sur les chapeaux de roue, l'ES Zarzis, qui entend forcément se rappeler au bon souvenir de l'élite.

Alors que dans le même temps, pour certains vieux routiers de notre sport, ce sera cette saison ou jamais, jouer le play-off ou désormais se complaire dans l'ombre et rester loin de la lumière de la Ligue 1. Là, on parle de l'ESHS, des Chebbiens, de l'OSB, de l'ASG, du COM et de l'ASR. C'est le moment ou jamais pour les mieux lotis. La saison de tous les défis pour certains. Cette saison, la Ligue 2 ça déménage et tout est de l'ordre du possible !