Angola: Le ministre considère essentielle la participation du secteur privé à l'expansion énergétique

Luanda — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a considéré jeudi, à Luanda, la combinaison des efforts entre les secteurs public et privé comme essentielle pour une plus grande expansion de l'énergie électrique dans le pays.

À cet effet, le gouvernant, qui ouvrait la VIIe édition du Marché Africain de l'Energie, a expliqué qu'une réglementation claire est nécessaire, c'est pourquoi il travaille avec la Banque de Développement d'Angola (BDA) et d'autres organismes.

Interrogé sur le fait que la BDA défend la suppression des subventions énergétiques, il a dit que c'est une discussion qui doit avoir lieu, lorsqu'il sera opportun d'entamer le processus de suppression des subventions.

« Aujourd'hui, nous avons un tarif bas, inférieur à un centime de dollar et la moyenne dans la région est de 10 centimes. Il est clair que, dans la perspective d'attirer des capitaux privés vers l'activité énergétique, le tarif à facturer ne peut pas inclure de subventions, mais doit être un prix qui reflète les coûts et un processus progressif d'ajustements tarifaires», a-t-il précisé.

Il a souligné qu'il faut envisager le développement du secteur électrique en Angola, avec une plus grande participation du capital privé, notamment avec la construction d'actifs de production et d'exploration.

C'est pourquoi il a fait savoir que le Gouvernement envisageait d'ouvrir le segment du transport d'énergie à la participation privée, en vue d'attirer des capitaux privés pour desservir les zones d'intérêt économique particulier et les connexions transfrontalières.

Le responsable a indiqué que la création de connexions transfrontalières, tant avec la Zambie qu'avec la RDC, « pourrait nous permettre d'acheminer une partie de l'énergie dont nous disposons vers ces régions, garantissant ainsi les ressources en devises de l'Angola ».

Ces dernières années, l'Angola a connu une croissance exponentielle de sa capacité installée de production d'électricité, passant de 2.356,36 mégawatts en 2015 à environ 6.319,43 mégawatts, grâce à d'importants investissements.

Les points forts, par exemple, sont l'achèvement récent de la centrale hydroélectrique de Laúca, qui produit environ 2 070 mégawatts, et l'agrandissement de la centrale électrique de Cambambe.

Parallèlement aux investissements dans le domaine de l'énergie hydroélectrique, l'Angola a entamé le processus de restructuration de sa matrice énergétique, après avoir récemment achevé les centrales photovoltaïques de Biopio, avec environ 188 MWdc, et de Baia Farta, avec environ 96 MWdc, qui contribuent à hauteur d'environ 3,8%, dans le cadre du projet. du système public d'électricité.

Le ministre a fait savoir que 17,2 milliards de dollars est le montant nécessaire pour que l'Angola atteigne un taux d'électrification de 50 pour cent d'ici 2027, contre 43 pour cent actuellement.

Il a expliqué qu'ajouter 7% supplémentaires pour atteindre 50% signifie la création d'un million 700 mille connexions domestiques.

"L'objectif est le Plan National de Développement (PDN) 2023-2027, aligné sur l'Agenda à Long Terme 2050, qui prévoit également d'atteindre une capacité installée de 8 000 mégawatts d'ici 2027", a-t-il affirmé.

Il a informé que la Banque Africaine de Développement (BAD) finance déjà la construction de la ligne entre Huambo et Lubango (Huíla), qui permettra d'acheminer l'énergie de la région centrale vers le sud, ainsi que le montage d'environ un millions et 300 mille compteurs prépayés, pour aider l'Entreprise Nationale de Distribution d'Électricité (ENDE) à réduire les pertes commerciales et à augmenter ses revenus.

Le vice-président de l'énergie, du changement climatique et de la croissance verte de la Banque africaine de développement (BAD), Kevin Kariuki, a déclaré qu'en Angola, l'institution bancaire était impliquée dans des projets énergétiques d'un montant d'un milliard de dollars.

Il a révélé qu'il envisageait le développement de la ligne de transport Angola-Namibie pour exporter de l'énergie.

D'autre part, le responsable s'est montré intéressé à travailler à Cabinda, dans la création d'énergies renouvelables.

La 7ème édition du Marché africain de l'énergie, dans le cadre d'une initiative de la Banque africaine de développement (BAD), avec la participation de l'Institut Tony Blair pour le changement global, a pour thème central « Accélérer les réformes du secteur énergétique et accroître les investissements dans le secteur énergétique ».

L'événement rassemble les principaux acteurs publics, privés et partenaires au développement.