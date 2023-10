Tunisie: Ayoub Hafnaoui lésé par la FINA - Une demi-surprise...

La non-désignation de Ayoub Hafnaoui en tant que meilleur nageur du monde pour la saison 2023 a été... une demi-surprise.

En effet, avec l'ambiance qui règne dans le monde à la suite d'une campagne de désinformation qui s'efforce de désigner les combattants du Hamas comme de vulgaires terroristes, tout peut arriver.

Mais, des hommes libres, réellement démocrates et imbus des qualités d'humanisme qui transcendent et galvanisent les masses bien informées et connaissant les tenants et les aboutissants de ces campagnes incapables de convaincre le pire des idiots du village, existent. Ils continueront d'exister.

Les membres de la Commission technique, qui ont choisi le jeune Chinois... comme meilleur nageur de l'année (nous sommes heureux que cela profite à un jeune d'une nation amie), ont-ils vu ce qui se passe à Gaza ? Ont-ils lu les chiffres affreux, conséquences des agissements israéliens, au terme de plus de dix-huit jours de bombardement intensif sur un territoire qui s'étend sur une bande d'une largeur de 6 à 12 kilomètres avec une superficie de 360 km2 et où la densité de la population est la plus élevée du monde. Ont-ils été informés que sur ce bout de terre, l'entité sioniste a déversé autant de tonnes de TNT et autres outils de mort qu'avait reçus Hiroshima ?

Sans doute, car ces personnes possèdent sans aucun doute une TV, surfent sur les réseaux sociaux et savent ce qui se passe dans le monde.

Ont-ils entendu ou lu ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU en personne à la suite de ce massacre à ciel ouvert, couvert par de grandes nations qui nous cassent les oreilles avec leurs leçons de démocratie, de liberté et d'égalité ? Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, face à ce carnage, a reconnu que les combattants du Hamas défendaient une cause. ll a estimé que l'attaque du Hamas «n'était pas arrivée dans le vide», les Palestiniens ayant subi cinquante-six ans «d'occupation suffocante».

Il a mis du temps pour le reconnaître et cela va dans le sens de tous les chefs d'Etat qui ont enfin compris que leur duplicité ne les mènera nulle part.

La rue pousse, les élections menacent, la vérité éclate et met à nu ce que cet Occident veut de nos pays.

Ces membres ont quand même sanctionné notre jeune nageur qui, tout Tunisien qu'il est, ne pouvait être qu'un fervent supporter du droit, de la justice et de la liberté. Intelligent qu'il est, il savait qu'il serait passible de sanction, car les esclavagistes des temps modernes tirent sur tout ce qui bouge. Mais il a un atout : toute une carrière devant lui.

Ce titre, octroyé pour un record qui risque de tomber dans les heures qui suivent, n'est que symbolique. Et à moins de passer un accord avec les systèmes de chronométrage, ces membres de la Commission technique ne pourront jamais influencer la carrière de notre crack. Et ce silence assourdissant de notre Cnot. Seul son club, l'ESTunis, et ses fans se sont tenus à ses côtés.

Et on nous dit que le sport n'a rien à voir avec la politique !