Burkina Faso: Concours directs 2023 - 80% des résultats disponibles

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a organisé une conférence de presse sur le bilan à mi-parcours de l'organisation des concours professionnels et directs de la fonction publique, le jeudi 26 octobre 2023, à Ouagadougou.

Malgré le contexte sécuritaire et humanitaire difficile du Burkina, le Conseil des ministres, en sa séance ordinaire du 19 avril 2023, a adopté le rapport d'autorisation de recrutement des agents publics. Dans l'optique de faire le bilan de l'organisation de ces concours, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a organisé une conférence de presse, le jeudi 26 octobre 2023, à Ouagadougou.

En plus du bilan, il était question de présenter les principales innovations dans l'organisation des concours, les difficultés rencontrées et les perspectives. Cette année, 5 383 postes étaient à pourvoir pour les concours professionnels et 7 218 pour les directs. Selon le directeur de cabinet du ministre en charge de la fonction publique, Mohamed Savadogo, 128 concours professionnels ont été organisés et les candidatures ont été reçues exclusivement sur la plateforme « E-concours » de la fonction publique.

Il a ajouté qu'à la clôture des inscriptions, 35 946 candidatures aux concours professionnels ont été enregistrées et 113 concours professionnels ont été administrés en ligne avec un taux de 88% des concours professionnels ouverts. « Au total, 21 325 candidats aux concours professionnels ont pris part à ces compositions en ligne », a-t-il déclaré.

%

Le directeur de cabinet a confié que 22 concours professionnels organisés sur table, 14 621 candidats y ont pris part dans les 13 chefs-lieux de région. En ce qui concerne les concours directs, 1 969 736 candidatures ont été enregistrées. « 40 concours directs ont été administrés en ligne avec un effectif de 8 228 candidats et 60 postes ouverts au profit des personnes vivant avec un handicap », a-t-il expliqué.

A ce jour, le taux de publication des résultats définitifs des concours directs est de 80%, a-t-il clamé et cela s'explique par les concours paramilitaires où, les visites médicales d'incorporation sont en cours et certains concours dont les dossiers physiques des candidats sont en cours de vérification.

De l'avis de M. Savadogo, l'organisation des concours a rencontré des difficultés, telles que l'insuffisance du matériel informatique et péri-informatique, la perturbation du réseau internet, l'insuffisance des salles de composition en ligne et sur table. En guise de perspectives, le ministère envisage d'organiser les concours professionnels de 2024, dès le mois de février, après l'obtention de l'autorisation de recrutement auprès du Conseil des ministres, renforcer le parc informatique du ministère et administrer les épreuves des concours directs session 2024 dans la 2e semaine du mois de juillet 2024.

Y a-t-il eu des tentatives de fraude lors de la composition des concours ? Le Secrétaire général (SG) a répondu que des caméras de surveillance ont été installées dans les salles et de nombreux candidats ont été interpellés par les agents de sécurité. Quel bilan faites-vous de l'organisation des concours ? M. Sawadogo a laissé entendre que ses collaborateurs et lui ont été efficaces, mais pas efficients. Parce qu'ils n'ont pas eu les résultats au 30 septembre pour permettre aux candidats de suivre leur calendrier scolaire.