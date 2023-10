Burkina Faso: Les Editions Sidwaya - Les nouveaux directeurs des rédactions et de l'AIB installés

Le secrétaire général des Editions Sidwaya, Noufo Enok Kindo, a installé dans leurs fonctions respectives, le nouveau Directeur des rédactions (DR), Jean Marie Toé et le nouveau directeur de l'Agence d'information du Burkina (AIB), le jeudi 26 octobre 2023 à Ouagadougou.

Nommé Directeur des rédactions (DR) des Editions Sidwaya, par arrêté du 12 octobre 2023, le directeur régional de l'Ouest des Editions Sidwaya, Jean Marie Toé, a été installé, le jeudi 26 octobre 2023, dans la salle de rédaction par le Secrétaire général(SG) du « journal de tous les Burkinabè », Noufo Enok Kindo.

Ce dernier a formulé des mots d'encouragements au nouveau directeur des rédactions. « Vous allez vous réveiller tôt et dormir tard. Que Dieu vous accorde beaucoup de santé pour tenir et relever les défis ». Parmi les défis qui attendent le nouveau DR, le SG des Editions Sidwaya a indiqué qu'il doit veiller à ce que le nombre de Papiers d'initiative personnelle (PIP) et le nombre des Invités de la rédaction prévus dans le programme de cette année 2023, soient atteints.

Autres défis pour Jean Marie Toé, c'est la préparation du programme d'activités de la direction des rédactions de 2024. Le Secrétaire général des Editions Sidwaya a invité l'ensemble des collaborateurs du nouveau DR, à l'accompagner dans sa mission pour l'atteinte de ses objectifs. Il a aussi demandé à ce dernier de faire confiance à ses hommes et femmes. « Faites tout pour qu'il y ait une bonne entente de travail, de l'harmonie, une équipe avec un objectif commun. Nous serons là à vos côtés », a-t-il terminé.

Le nouveau DR, Jean Marie Toé, a remercié Dieu et la directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh/Guiré, pour la confiance placée en sa personne. Pour avoir travaillé pendant longtemps avec le DR sortant, Daniel Zongo, Jean Marie Toé dit savoir qu'il a abattu du boulot. Il compte de ce fait apporter un plus à l'oeuvre de son prédécesseur. Il a demandé à l'ensemble des rédactions de continuer dans la dynamique du travail impulsé par son prédécesseur.

« Je veux que chacun comprenne que ce qui sera fait le sera de bonne foi. Il pourra arriver des incompréhensions, mais ce sera toujours dans le souci de bien faire dans l'intérêt commun », a-t-il souligné. Dans sa déclaration, le directeur des rédactions sorti, Daniel Zongo, a indiqué qu'avec son équipe, beaucoup de résultats ont été engrangés en faveur des Editions Sidwaya. « Grâce à vous chers collaborateurs, je pars avec le sentiment d'une mission bien accomplie.

Je souhaite que ce même accompagnement soit réservé à mon successeur Jean Marie afin qu'il réussisse sa noble mission », a-t-il clos son intervention. Le nouveau directeur des rédactions était jusqu'à sa nomination Directeur régional de l'Ouest des Editions Sidwaya (DRO). Il a précédemment occupé les postes de rédacteur en chef à la DRO et chef de Desk politique à la rédaction centrale.

Consolider les acquis de l'agence nationale

Le nouveau directeur de l'Agence d'information du Burkina (AIB), Aimé Mouorissing Kambiré, s'est lui engagé à consolider les acquis de l'agence nationale et à ajouter de nouvelles pierres. « Je m'investirai entièrement à consolider les acquis de mon prédécesseur et du personnel de l'AIB et à ajouter de nouvelles pierres à l'édifice commun pour contribuer à satisfaire à la demande d'information de qualité des Burkinabè et de toute la population », a-t-il affirmé.

Il a remercié les premiers responsables des Editions Sidwaya pour sa nomination, notamment la directrice générale Assétou Badoh/Guiré et compte agir en droite ligne des objectifs de la direction générale des Editions Sidwaya en tenant compte aussi de notre contexte particulier.

« Ayez le courage de gérer vos hommes et leurs productions malgré les difficultés, soyez proche d'eux, écoutez-les, encouragez-les, donnez les orientations pour permettre la réalisation du travail », a conseillé le Secrétaire général (SG) des Editions Sidwaya, Noufo Enok Kindo, au nouveau directeur de l'AIB.

Le nouveau directeur, Aimé Kambiré, selon le SG, devra fournir dans les prochains jours, le programme d'activités 2024 de l'AIB, préparer la rétrospective 2023 de l'AIB et organiser des rencontres avec les correspondants AIB pour les galvaniser davantage. Le directeur sorti, Alban Kini, a remercié la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assétou Badoh/Guiré, pour la confiance placée en lui pendant une année et demie ainsi que l'ancien DG Mahamadi Tiegna qui lui a fait confiance en le nommant à ce poste.

Il a déroulé des acquis sous son mandat, notamment la signature de contrats avec les correspondants AIB dans les provinces qui permet à ces derniers de bénéficier depuis 2022, des piges. Le nouveau directeur, Aimé Mouorissing Kambiré, a été nommé directeur de l'Agence d'information du Burkina (AIB) par arrêté du 12 octobre 2023. Il a occupé par le passé le poste de rédacteur en chef de l'AIB.