Cote d'Ivoire: Après les élections locales et sénatoriales - Le Rhdp veut travailler à la cohésion des cadres

Gilbert Kafana, le président du Directoire RHDP, a indiqué que l'organe va « travailler à la cohésion des cadres », à présent que les élections locales et Sénatoriales sont achevés.

Le président du Directoire du RHDP, Gilbert Kafana Koné, était face à la presse le jeudi 26 octobre 2023, au siège du parti à Cocody Rue Lepic. Il s'agissait pour lui de faire le bilan de la participation du parti aux deux scrutins, et d'indiquer les actions à mener au niveau des préparatifs des élections à venir. À savoir, l'élection présidentielle et les législatives de 2025.

Il s'est félicité des résultats obtenus aux élections. C'est-à-dire, 25 régions sur 31 et 123 communes sur 201 pour les élections locales. Concernant les élections sénatoriales du 16 septembre 2023, le RHDP a remporté 56 sièges sur les 64 mis en compétition, soit 87,5%;

Mais il a souligné les dissensions nées entre des cadres du parti lors de ces scrutins. Pour lui, l'un des chantiers du Directoire sera de faire régner l'union. « Lors de cette élection, nous avons déploré le manque de collaboration entre les cadres du parti dans certaines régions. Cela constitue des éléments qui entrent dans notre mission pour rassembler l'ensemble de l'encadrement pour les échéances futurs.

Nous allons travailler à la cohésion des cadres. Il est très important que nous soyons unis. La compétition ne va pas manquer. Mais au moins, quand il s'agit de l'intérêt du parti, nous devons être ensemble. La question a été traitée par le Directoire », a-t-il dit. Toutefois, il a précisé que les cadres et militants sanctionnés le demeureront. « Nous avons plus de 300 militants sanctionnés avec des niveaux de sanctions divers. Les sanctions sont les sanctions. Une faute commise a été sanctionnée. La sanction demeure quelle que soit la suite. Si vous êtes à la tête d'une structure du parti, quel que soit le résultat obtenu, la sanction demeure et ne se négocie pas », a-t-il affirmé.

Gilbert Kafana Koné sortait en effet de la 20e réunion du Directoire. Et selon lui, le parti a tiré tous les enseignements de ces élections, aux fins d'améliorer son processus interne de gestion des élections. « Les prochaines étapes sont l'accélération de l'enrôlement des militants et la production et la distribution des cartes d'électeurs. Ces programmes sont urgents pour projeter Le RHDP dans la préparation de la Présidentielle décisive de 2025.

Kafana Koné s est prononcé sur certains sujets de l'actualité nationale. Notamment, le nouveau gouvernement dont il s'est félicité de la formation.