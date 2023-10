Maroc: Fonds Mohammed VI pour l'investissement - 120 MMDH d'investissements prévus sur la période 2023-2026

Note de présentation du PLF-2024

Le plan d'action du Fonds Mohammed VI pour l'investissement prévoit un volume d'investissement de 120 milliards de dirhams (MMDH) sur la période 2023-2026, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de Finances de l'année prochaine (PLF-2024).

Ce plan d'action, qui est aligné sur les priorités nationales, notamment en matière de promotion de l'investissement privé et de consolidation de la souveraineté nationale dans les secteurs énergétique, alimentaire et hydrique, repose sur des axes de développement majeurs, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit des prises de participation dans les grands projets stratégiques dont ceux visant le renforcement de la souveraineté nationale dans les secteurs clés et des prises de participation indirectes dans les entreprises et projets de taille moyenne ou intermédiaire ainsi que dans des startups et ce, à travers des sous-fonds thématiques ou sectoriels gérés par des sociétés de gestion, précise la même source.

Ce plan d'action porte aussi sur la mise en place de nouveaux instruments de financement structurés, destinés à élargir les solutions de financement des entreprises marocaines et à répondre à leurs besoins, notamment en matière de capitalisation, ainsi que sur l'accompagnement des donneurs d'ordre publics dans la structuration d'un pipeline de projets d'infrastructures dans une démarche d'anticipation des attentes et des exigences des investisseurs et des bailleurs de fonds, rapporte la MAP.

Le rapport rappelle également que les missions confiées au Fonds Mohammed VI pour l'investissement, par la loi n°76.20 relative à sa création, portent sur la contribution au financement des grands projets d'investissement et des projets prioritaires portés par les entreprises par le recours au partenariat avec le secteur privé, les contributions directes, les prises de participation ainsi que par la mise en place de solutions de financement aux entreprises portant des projets prioritaires et leur accompagnement en matière de structuration financière des projets.

Suite à la nomination de son directeur général, le Fonds a tenu deux réunions de son Conseil d'administration qui a acté la stratégie de développement du Fonds dont les objectifs consistent à catalyser et accélérer le rythme de réalisation des investissements productifs au Maroc et appuyer les projets d'investissement structurants.

Il s'agit aussi d'encourager les partenariats public-privé pour promouvoir l'investissement et stimuler la croissance économique et la création d'emplois, ainsi que de promouvoir la double transition environnementale et numérique et partant, maximiser l'impact de l'investissement sur les plans économique, social et environnemental.