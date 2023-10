Ile Maurice: 25 personnes ont pu bénéficier d'un service d'écoute gratuit

Le groupe Attitude a fait appel à l'entreprise sociale Action For Integral Human Development afin de mettre en place un service d'écoute gratuit destiné aux personnes qui ont été affectées par les incidents survenus à la fin du concert tenu à la Citadelle, samedi, et qui les auraient traumatisées. À ce jour, 25 personnes ont pu en bénéficier.

«Cette écoute permet de mettre en mots ce que les personnes ont pu vivre et ressentir lors de ces incidents et de pouvoir être entendues dans un espace de confiance et de sécurité. Pour certains d'entre eux, le besoin a été exprimé de bénéficier de ce service à nouveau, et un point sera fait à ce sujet en fin de semaine», explique Émilie Rivet-Duval, docteur en psychologie clinique et responsable d'Action For Integral Human Development.

Il est important de savoir que suivant un événement de ce type, on peut observer des symptômes post-traumatiques tels que des troubles au niveau de l'alimentation, des angoisses fréquentes, des troubles du sommeil, des cauchemars, l'hypervigilance, la crainte de revenir dans ce lieu, et un abus d'alcool et de drogue. «D'ici la fin de la semaine, des vidéos de sensibilisation aux symptômes qui peuvent survenir à la suite d'un événement traumatique seront diffusées afin de sensibiliser les gens en général, suivies d'affiches qui seront postées sur les différents réseaux sociaux. Il importe de prendre soin de soi après des événements de ce type afin de pouvoir retrouver un espace en soi où on est détendu, calme, paisible et en sécurité», souligne Émilie Rivet-Duval.