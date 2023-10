Congo-Kinshasa: RCN Justice et Démocratie appelle au soutien d'une indépendance judiciaire

L'ONG RCN Justice et Démocratie a appelé, jeudi 26 octobre, au soutien d'une véritable indépendance judiciaire et à l'améliorant de la transparence et responsabilité de ce secteur.

Cette organisation internationale a fait cet appel à Kinshasa lors de la présentation des résultats de l'étude socio-anthropologique sur les pratiques corruptives dans le secteur judicaire en RDC.

Le chef de mission de RCN Justice et Démocratie en RDC, Hugo Jombwe a indiqué que cette étude a été menée durant environ quatre mois à Kinshasa, à l'Equateur et en Ituri.

Il a indiqué que cette étude entend soutenir une gestion rigoureuse des ressources du secteur judiciaire et y renforcer les mécanismes des sanctions pour y décourager la corruption en RDC et promouvoir l'Etat de droit.

« La première motivation au niveau de la corruption, ce sont les habitudes que l'on a de dire que lorsque quelqu'un fait quelque chose pour vous, vous devez en retour le récompenser en quelque sorte alors qu'il est payé pour le travail qu'il fait, le fait de se dire mais finalement si tout le monde le fait et que moi je ne le fais pas ça veut dire que je suis le perdant, toute la pression sociale qu'on peut avoir aussi pour répondre à un certain nombre de besoins », a expliqué Hugo Jombwe.

Il a rapporté que cette étude a démontré que la corruption n'est pas liée aux conditions de travail, ni au manque de moyens, non plus aux salaires insuffisants.

« L'étude montre qu'il y a des personnes qui ont des revenus importants mais qui s'adonnent à la corruption. Lorsqu'on parle souvent de la corruption, on a tendance à voir uniquement les biens matériels ou l'argent qui circule, mais l'étude montre que la pratique de la corruption met par exemple les femmes en situation de monnaie de change, la pression qui peut être exercée sur elle et qui doit faire appel à d'autres types recherchés, par exemple les faveurs sexuelles », a poursuivi Le chef de mission de RCN Justice et Démocratie en RDC

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la 2e phase du programme d'appui à la réforme de la justice PARJ2 implémenté par le consortium des ONG afin de lutter contre la corruption.