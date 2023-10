Afrique: Le dernier carré de l'African Football League connu, la compétition entre dans une phase finale palpitante

Le Wydad, l'Espérance, Sundowns et Al Ahly sont qualifiés pour les demi-finales de l'AFL

Les matchs aller des demi-finales auront lieu ce dimanche 29 octobre

Le vainqueur de cette première édition remportera 4 millions de dollars

Tous les matchs de l'African Football League sont à vivre en direct à la télévision et sur les plateformes numériques de l'AFL et de FIFA+

Les quatre des écuries les plus populaires et les plus titrées d'Afrique se sont donné rendez-vous pour les demi-finales de l'African Football League.

Al Ahly (Égypte), 11 fois vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF, le Wydad Athletic Club (Maroc), l'Espérance de Tunis (Tunisie) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) ont tous confirmé leur place dans le dernier carré de la compétition pour laquelle une cagnotte financière de 4 millions de dollars sera attribuée au vainqueur.

L'African Football League a démarré sur les chapeaux de roue avec quatre buts inscrits lors du match d'ouverture en Tanzanie entre Al Ahly et Simba SC, le représentant du pays hôte.

Grâce aux deux réalisations inscrites à l'extérieur et à un but marqué à domicile, les Égyptiens d'Al Ahly ont pris le dessus sur Simba. De son côté, l'Espérance a battu le TP Mazembe de la RD Congo, les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud ont été trop forts pour l'Atlético Petróleos de Luanda d'Angola et le cador du championnat marocain, le Wydad AC, s'est imposé face à Enyimba du Nigeria, pour décrocher le dernier ticket pour les demi-finales.

Les demi-finales de l'AFL

Duel 100% Afrique du nord entre le Wydad et l'Espérance ce dimanche 29 octobre. Les deux équipes s'affronteront au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, au Maroc. Le match retour aura lieu au Stade Olympique de Radès à Tunis le 1er novembre.

Dans l'autre demi-finale, les Mamelodi Sundowns renouent avec ce qui est devenu l'une des plus grandes rivalités du football africain en affrontant les champions d'Afrique en titre, Al Ahly.

Le match aller aura lieu au Loftus Versfeld Stadium le dimanche 29 octobre, tandis que le match retour se déroulera au Cairo International Stadium le 1er novembre.

Les vainqueurs de l'African Football League recevront une cagnotte de 4 millions de dollars.

Le finaliste recevra 3 millions de dollars.

Les deux demi-finalistes recevront chacun 1,7 million de dollars, tandis que les quarts de finalistes recevront chacun 1 million de dollars.