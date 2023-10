Gabon: Frédéric Bongo conteste sa radiation de l'armée gabonaise - « Des fautes imaginaires »

La situation au Gabon prend une tournure inquiétante avec la radiation du lieutenant-colonel Frédéric Bongo, ancien directeur général des Services spéciaux, le service de renseignements de la présidence gabonaise. Cette décision, prise par décret du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, suscite des réactions et des contestations de la part de Frédéric Bongo lui-même.

Frédéric Bongo, demi-frère du président déchu, se défend vigoureusement contre les allégations qui pèsent sur lui. Il dément catégoriquement avoir eu un projet de coup d'État au Gabon et exprime son regret d'être traité de la sorte, simplement en raison de son nom de famille. Fils d'Omar Bongo, Frédéric Bongo est accusé d'avoir commis plusieurs fautes graves.

Son avocat, maître Charles Consigny, souligne que les termes utilisés dans le décret de radiation touchent profondément l'honneur, la probité et le sens du devoir de Frédéric Bongo. Celui-ci a servi pendant vingt-cinq ans dans l'armée gabonaise, une source de fierté pour lui, et il est déterminé à défendre son honneur et sa réputation.

Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a publié ce décret de radiation le 30 août dernier, excluant Frédéric Bongo des effectifs de l'armée et de la garde républicaine. L'annonce de cette radiation a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des Gabonais. Les motifs avancés dans le décret sont extrêmement graves, évoquant des "fautes contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux," des "fautes contre la discipline militaire," et des "manquements aux règles d'exécution de services."

Cependant, Frédéric Bongo nie fermement ces accusations. Pour son avocat, ces fautes sont purement imaginaires et ont été inventées dans le but de justifier une décision qui semble davantage motivée par des considérations politiques que par des preuves tangibles de fautes commises.

Interrogé sur les actions futures de Frédéric Bongo pour sa défense, son avocat a indiqué qu'il se réservait le droit de contester cette décision en justice, sans avoir pris de décision ferme à ce sujet pour le moment. La situation continue d'évoluer et soulève des préoccupations quant à la stabilité et à la justice au Gabon.