Maroc: Clôture de la session d'automne du 44è Moussem culturel international d'Assilah

Assilah — Les travaux de la session d'automne de la 44è édition du Moussem culturel international d'Assilah, tenue du 06 au 26 octobre, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ont pris fin jeudi soir.

La cérémonie de clôture de cette édition, organisée par la Fondation du Forum d'Assilah, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (département de la Culture) et la commune d'Assilah, a été marquée par la remise des prix à plusieurs acteurs culturels, associations et initiatives environnementales, en reconnaissance de leurs efforts en matière de rayonnement de la culture, de promotion de volontariat et de préservation de l'environnement.

Les prix de l'atelier d'écriture et d'expression littéraire pour enfants, qui a bénéficié à environ 100 élèves d'Assilah, ont été raflés par Chahd Bouharath, Touba Bouk et Wassim Abou Ali, tandis que le prix de l'environnement "beau quartier" a été remporté par la ruelle Chakaik Noaman.

Concernant le prix de la "maman de l'année", il est revenu à Khadouj El Yarouli, née en 1947 à Assilah, pour son sens d'abnégation dans l'éducation de ses 7 enfants, tandis que le prix de "l'enfant de l'année" a été raflé par Hatim Saiday, né en 2013, pour son engagement, sa détermination, son talent et sa discipline dans les entrainements avec le Club Chabab Assili de football.

%

La Fondation du Forum d'Assilah a également décerné le prix de "l'Association de l'année" à l'association du Club Chabab Assili de football, qui oeuvre à diffuser la culture sportive, à permettre à tous de pratiquer le football et à former les jeunes générations dans ce domaine.

Cette rencontre a été marquée également par la remise des prix aux meilleurs bacheliers de l'année 2023, à savoir Abdessalam El Bakkali, qui a obtenu la meilleure moyenne (18,05) en sciences physiques, section française, Mohamed El Kabir (17,34) meilleur bachelier dans la branche physique-chimie, Alae El Boukhari (16,34), qui a eu la meilleure note du bac lettres et sciences humaines, et Hajar Dar Aamar (15,26) meilleure bachelière en sciences économiques, ainsi que Nada Afquir (14,68) ayant obtenu la meilleure moyenne en sciences de la vie et de la terre.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, Mohamed Benaissa, a souligné que cette édition du Moussem a connu un grand succès compte tenu de son programme riche en conférences intellectuelles et activités artistiques et culturelles, notant que cet événement promeut le partage d'idées, de connaissances et d'expériences entre les participants.

M. Benaissa a affirmé que le succès de cet événement contribue à mettre en avant l'image d'un Maroc qui ne cesse de se développer, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, relevant que cette session a été marquée par la présence de plusieurs acteurs politiques, scientifiques et littéraires, en plus d'éminentes personnalités venues des quatre coins du monde, pour découvrir la dynamique, la stabilité, la liberté et le pluralisme que connaît le Royaume, et les progrès réalisés à plusieurs niveaux.

Il a, à cet égard, noté que le Moussem a contribué à enrichir le débat sur plusieurs questions d'actualité, portant notamment sur le Grand Sahara, l'Afrique et l'Occident, l'Europe et le monde arabe.

Il est à noter que cette édition a été ponctuée par l'organisation de colloques traitant de plusieurs thèmes, en particulier "Le Grand Sahara: De la barrière au pivot", "L'Afrique et l'Occident : Héritage et perspective", "L'Europe: Elan de puissance ou sortie de l'histoire", ainsi que "Les Arabes aujourd'hui et le fardeau du vide stratégique".

Ces colloques ont donné lieu à une participation notoire à l'échelle arabe, africaine et internationale, avec la présence d'une pléiade d'environ 300 chercheurs, penseurs, décideurs influents, poètes et professionnels des médias.

En outre, un forum du roman arabe a été organisé, sous le thème "le roman arabe et le discours visuel", en plus de la remise du Prix Mohamed Zafzaf du Roman arabe, dans sa 8ème édition, et d'un hommage rendu au philosophe et penseur marocain, Said Bensaid Alaoui, dans le cadre de l'Espace de créativité (Khaimatu Al-Ibdaa), ainsi que d'autres activités culturelles et artistiques.

La créativité et la finesse artistiques ont également rayonné lors de cette édition, à travers l'organisation de plusieurs ateliers artistiques, invitant des artistes qui pratiquent différentes formes artistiques avec plusieurs techniques (la peinture, la gravure, la sculpture et la lithographie).

Cet événement a été marqué également par l'organisation de l'exposition collective des artistes Saïd Messari et Ali Ali Sultan, qui a permis au public de découvrir les oeuvres et les installations de deux artistes venus du Maghreb et du Machrek.