Maroc: Le programme d'aide sociale directe, l'émanation d'une volonté Royale forte et déterminée

Rabat — De tous les projets fondateurs de l'Etat social initiés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui tirent leur essence des valeurs de solidarité ancrées dans l'ADN des Marocains, le programme d'aide sociale directe se veut l'émanation d'une volonté Royale forte et déterminée visant à mettre résolument l'élément humain au coeur de la dynamique de développement tous azimuts que connait le Royaume.

Au-delà du volume exceptionnel des réalisations accomplies aujourd'hui dans le pays en termes de projets structurants, d'infrastructures, de performances économiques et de leadership régional et continental à la faveur d'une vision Royale proactive et avant-gardiste, il est des actions majeures de haute portée qui ont un impact direct sur le citoyen marocain. Ce programme innovant et volontariste en fait partie.

Un concept pionnier au service d'une société plus productive et plus entreprenante

Initié dans la même philosophie voulue par Sa Majesté le Roi pour les projets à forte charge sociale et solidaire comme l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le régime d'assistance médicale (RAMED), l'assurance maladie obligatoire (AMO) ou la généralisation de la protection sociale, piliers essentiels du modèle sociétal et de développement du Royaume, le programme d'aide sociale directe contribuera à améliorer de manière substantielle le quotidien des familles dans le besoin.

Si ce nouveau jalon de l'arsenal social traduit la ferme détermination de Sa Majesté le Roi de protéger les catégories vulnérables et de garantir des opportunités égales à tous, il procède d'abord de l'ambition qui anime le Souverain d'immuniser la famille contre tous les risques qui entravent son épanouissement, et partant réunir les conditions d'une "société plus productive et plus entreprenante, solidaire et mieux protégée face aux urgences et aux fluctuations conjoncturelles", comme l'a souligné le Souverain dans Son discours d'ouverture de la première session de la troisième année législative de la 11ème Législature.

Le catalyseur d'une dynamique sociale vertueuse

Sa Majesté le Roi a instruit le gouvernement pour que la mise en oeuvre de ce programme soit un modèle de réussite, insistant sur le strict respect des principes de solidarité, de transparence et d'équité dans l'attribution de l'aide, notamment au profit de celles et de ceux qui la méritent.

Conçu sur une base équitable et inclusive qui constitue la trame de tout projet social initié par le Souverain, ce programme cible 60% des familles marocaines non couvertes actuellement par les régimes de sécurité sociale. Et pour asseoir les soubassements de l'Etat social, ledit programme sera accompagné par le parachèvement du cadre juridique relatif à la réhabilitation du système national de santé et la poursuite de la réforme du système d'éducation et de formation. Cette dynamique sociale vertueuse sera complétée par la mise en oeuvre du nouveau programme d'aide à l'accès au logement.

Doté d'un budget global de 25 milliards de DH (MMDH) en 2024 qui sera porté à 29 MMDH par an en 2026, avec un échéancier établi sur la base d'une gouvernance optimale qui bénéficie d'un suivi Royal permanent, l'opérationnalisation prochaine de ce programme révolutionnera indéniablement le champ d'action sociale dans le Royaume. S'ajoutant aux autres réformes sociales majeures menées d'un pas ferme sous l'impulsion Royale, il vient consolider la culture de la solidarité, marque distinctive de la société marocaine.