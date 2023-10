Tunisie: Coopération Tuniso-italienne à Tataouine et Médenine - Journées d'information sur les instruments financiers italiens

Après sa visite en juin dernier, l'ambassadeur d'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, s'est rendu de nouveau en mission à Tataouine et à Djerba, dans le cadre d'une visite de promotion et de vérification de l'état d'avancement des projets de la Coopération italienne dans le sud tunisien. Accompagné d'une délégation de l'Agence italienne pour la coopération au développement, l'ambassadeur Saggio a eu aussi des entretiens avec le gouverneur de Tataouine, Hafedh Fitouri, et le gouverneur de Médenine, Said Ben Zayed.

Dans le cadre des plus de 700 millions d'euros des engagements en cours et programmés de la Coopération italienne en Tunisie, l'ambassadeur Saggio a participé aux journée d'information pour présenter dans le détail les instruments financiers que l'Italie met à la disposition de l'écosystème entrepreneurial tunisien et, en particulier, le programme Prasoc. A cet égard, en rappelant l'engagement de l'Italie pour une relance économique verte, durable et inclusive de la Tunisie, l'ambassadeur Saggio a déclaré : «Avec le Programme Prasoc, d'une valeur de 57 millions d'euros, nous arrivons à la neuvième ligne de crédits au profit des entreprises tunisiennes.

Depuis 1988, la Coopération italienne a financé un total de 9 lignes de crédits avec un montant global d'environ 350,5 millions d'euros et 80 millions USD qui a permis le lancement de plus de 800 opérations et la création/consolidation d'environ 15.000 postes d'emploi». Le programme Prasoc a un focus sectoriel sur trois domaines porteurs, à savoir l'agriculture, la pêche et l'économie sociale et solidaire.

%

Dans le cadre de sa visite, l'ambassadeur s'est rendu aux sites du projet Nemo-Kantara, achevé récemment, qui a atteint de nombreux résultats concrets pour la sécurité alimentaire des populations côtières et leur résilience. A travers ce projet, la Cooperation italienne a contribué au renforcement infrastructurel des petits ports de pêche, avec la construction de cinq nouveaux appontements, la réhabilitation du marché aux poissons de Houmt Souk et le soutien offert aux pêcheurs à la fois en termes de ressources financières et de formation professionnelle. « Le projet Nemo-Kantara a jeté les bases pour la création de nouvelles opportunités et de nouveaux emplois pour les plus vulnérables et les plus touchés par le chômage, avec l'implication d'environ quatre mille bénéficiaires, y compris jeunes et femmes pêcheuses» a declaré le Chef de mission italien.

Dans le gouvernorat de Tataouine, l'ambassadeur a participé à la livraison des équipements pour la récolte des déchets urbains à la municipalité dans le cadre du projet Rinova -- «réhabilitation environnementale, nouvel emploi et valorisation du territoire», financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement et mis en place par la municipalité de Nuoro en Sardaigne en partenariat avec l'ONG italienne Arcs. Actif depuis décembre 2021, Rinova vise à offrir un soutien concret à la municipalité de Tataouine sur plusieurs aspects fondamentaux pour le développement socioéconomique de la ville.

A travers des actions de relance et de «marketing territorial», le projet Rinova vise donc à créer des opportunités économiques locales qui permettent aux personnes souhaitant construire un avenir à Tataouine d'y rester et de pouvoir aider toute la région à prospérer. L'ambassadeur Saggio a souligné : «Il ne s'agit pas seulement d'une intervention visant le progrès économique tout court, mais au contraire d'un projet qui aspire à incorporer plusieurs composantes, en conjuguant les sphères culturelles et environnementales, dans une vision holistique du développement rural».