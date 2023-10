Algérie: AS Roma - Houssem Aouar apporte la réplique à José Mourinho !

Houssem Aouar a joué la rencontre face à Slavia Prague (2-0) ce jeudi 26 octobre en Europa League. En zone mixte après le match, le milieu de terrain de l'AS Roma répondu à José Mourinho qui l'avait ouvertement critiqué sur son rendement.

« Je peux m'améliorer avec le ballon, être plus libre mentalement et dans mes mouvements. Aujourd'hui (jeudi 26 octobre), j'ai bien joué du point de vue défensif, mais je peux faire plus avec le ballon, et je veux faire la différence. C'est la première fois que je quitte Lyon et mon pays, j'ai besoin de temps, mais je suis très heureux de jouer pour la Roma, et je peux encore m'améliorer. Nous savons que nous sommes dans un grand club et une grande équipe, nous avons des pressions, mais c'est normal. Nous devons aller aussi loin que possible », a déclaré l'international algérien, nous rapporte FennecFootball.