Congo-Kinshasa: Des jeunes d'Ilebo préconisent la paix dans leur territoire d'origine

Des jeunes d'Ilebo (Kasaï), vivant à Kinshasa, réunis au sein l'Organisation des jeunes ressortissants du territoire d'Ilebo, appellent à la paix dans leur territoire d'origine.

Ils l'ont recommandé au cours une conférence de presse, organisée à Kinshasa,

Le président de cette structure citoyennem Serge Kwete a condamné ce qu'il a qualifié des discours de haine, véhiculés par certains médias locaux d'Ilebo.

« Lesdits discours renferment des propos frisant l'incitation à la haine tribale, mettant en pâture le sentiment de vivre ensemble, entre des communautés vivant depuis de lustres dans ledit territoire. Nous exhortons toute la population d'Ilebo dans son ensemble et plus particulièrement les jeunes que l'heure n'est plus au séparatisme, et que seul le métissage et l'effort de chacun de nous, en synergie et sans discrimination constitue les facteurs du développement de notre territoire », a-t-il déclaré.

Il a également exhorté le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, de prendre les dispositions afin de sécuriser la population pendant cette période préélectorale.