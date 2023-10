Ile Maurice: L'esprit d'équipe sinon rien !

Un an après le dernier tournoi de la presse, organisé par Foot80 à Camp Diable, c'était au tour de YF2 Sportiva, composée de Yassin, Fadil et Farhaaz, de reprendre le flambeau des médias pour un nouveau tournoi foot five, dimanche dernier au Queen's Sport & Leisure, à Pailles. Six médias ont répondu à l'appel : la Sentinelle, le Défi Media Group, Radio One, la MBC, Top FM et ION News. Le lendemain au bureau, les moins jeunes avaient du mal à mettre un pied devant l'autre !

«Ça fait plusieurs mois que je n'avais pas joué, c'est vrai que j'étais un peu rouillé. Avec La Sentinelle, avant ce tournoi, on n'avait disputé aucun tournoi cette année. Le retour au terrain a été dur !» déclare notre collègue Benoît Thomas. «Aïe, aïe, aïe, bonjour les courbatures lundi!» confirme le Mancunien Reza Issac, de Radio Plus

Ce tournoi foot five a permis l'émergence de nouvelles équipes et de nouveaux talents. Comme-ci une nouvelle génération venait remplacer l'autre. Ainsi, du côté de la MBC, les anciens journalistes sportifs n'ont pas été alignés, c'est une équipe beaucoup plus jeune qui était au coup d'envoi et qui était au-dessus du lot, caracolant en tête du championnat.

Avec Pritsh Nowjee (élu meilleur joueur), Selven Ramasawmy (meilleur défenseur), Ravish et Kavish, l'équipe était aussi forte en défense qu'en attaque, avec un certain Nirmal Balloo (alias «Arnold») dans les buts.

%

La MBC s'adjuge le titre après un parcours presque parfait.

Pour «Arnold», fan de Liverpool et de Luis Diaz, la MBC a fait un joli parcours avec les deux matchs les plus difficiles contre le Défi Media Group (3-2) et ION News (3-3). «ION News a bien étudié notre jeu, ils ont vu les capacités de nos joueurs et nous ont contrés, en restant toujours en défense. Ensuite, au dernier match, contre Top FM, c'était du 50-50, mais on avait un petit avantage psychologique sur eux pour les avoir battus l'an dernier».

Le journaliste sportif de Radio Plus, Ziad Issac (à dr.), a demontré ses qualités de keeper, alors que Fabrice Jaulim (au c.) a été dans la course pour le «golazo» !

Yashraj Saurty, d'ION News, constate que son équipe a progressé par rapport au dernier tournoi de la presse. «On n'a pas un gros effectif, notre staff est limité, mais on a puisé dans les employés du groupe auquel on appartient, ce qui nous a permis de bâtir une équipe. Il n'y a que Laurent Marie, Lovnish, Kusha et moi qui jouons ensemble toutes les semaines. Le match le plus difficile, c'était contre La Sentinelle. Ils ont remporté plusieurs tournois et ont tout donné sur leur prochain match. On a pu arracher un nul, 2-2, contre eux. Ensuite, ils se sont effondrés parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de remplaçants je crois, mais sur leur premier match, ils ont tout donné, et c'était un beau match. Ça nous a donné confiance pour la suite».

Top FM s'offre une belle deuxième place dans le tournoi.

Pour ce fan de Manchester United, David Beckham et Erling Haaland, le bilan est très positif:«Hélas on a fait que des matches nuls et on concède une seule défaite, d'un but contre Radio One (rires) ! Dommage, mais on a changé de stratégie à chaque match et ça a marché, je pense qu'on sera encore meilleurs la prochaine fois.»

Sans vrai gardien dans leurs buts, les gars de La Sentinelle ont soigné la différence de buts... de leurs adversaires !

Deuxième meilleure équipe du tournoi, Top FM en a surpris plus un avec Ryan Jeeawock qui hérite du titre de meilleur gardien dans la place ! Pour le p'tit gars de Form I qui fait ses débuts sous feu Mamade Elahee à Grande-Rivière dans les années 90 et a côtoyé les futurs éléments du CNFF, comme Kevin Godon, c'est comme une consécration sur le tard...

Le Défi Media Group termine 3e avec Loïc Gangaram comme striker déchaîné

«J'ai gagné des awards en tant qu'animateur radio oui... Mais c'est la première fois que je gagne un trophée en tant que gardien après toutes ces années, alors ça me fait plaisir!» analyse cet inconditionnel de Liverpool et d'Alisson Becker. Auteur de trois «saves» coup sur coup contre le Défi Media, il a aidé à la remontada du 4-3, après avoir été mené 0-3.

L'équipe d'ION News a joué crânement sa chance et en a surpris plus d'un.

On ne pourra pas reprocher à Loïc Gangaram de ne pas avoir porté son équipe non plus (meilleur buteur du tournoi avec 11 réalisations). Il permet au Défi Media Group de monter sur la 3e marche du podium et termine avec la meilleure attaque du tournoi (plus 6 buts d'Adrien Dava et 5 de Fabrice Larétif). Pour le «golazo» de ce mini-championnat, Fabrice Jaulim et Patrice Lajoie semblaient bien positionnés avec leurs belles frappes de loin, mais c'est Shawn Louis de Radio One qui les a coiffés sur le poteau. 91 buts ont été marqués au total, soit 5 à 6 buts par match.

Les commentateurs sportifs de R1 Thomas,Fabrice et Shawn se sont bien éclatés.

Quant aux représentants de «Lékip» alignés au sein de La Sentinelle, l'absence d'un gardien semble avoir été rédhibitoire, mais pas que... «Notre effectif est vieillissant aussi, va falloir penser à le rajeunir, comme l'a fait la MBC par exemple!»souligne Jonathan Chatigan, promu capitaine en l'absence d'Olivier Chapuiset, blessé. Dans l'ensemble, il nous revient que chaque confrère, vétéran comme pro du foot five, étaient surtout venus pour s'amuser et se distraire loin de leur cadre professionnel et ont apprécié la formule du tournoi, comme l'a rappelé Fabrice Coiffic de R1.

Pour Fadil Baubooa de l'équipe organisatrice «c'était un grand plaisir d'accueillir les représentants des médias pour un tournoi de foot. On a l'habitude d'entendre tous ces noms, mais on ne les avait pas vus jouer au foot. C'était une super expérience et nous remercions toutes les équipes pour leur participation, leur enthousiasme et leur professionnalisme qui ont permis le déroulement d'un beau tournoi». Avec le fair-play comme maître mot. «Parfois, on s'engueule entre confrères pendant les matchs... ça chauffe, ça s'anime! Mais tout reste sur le terrain et on se sépare bons amis à la fin»,conclut malicieusement Nevin de Top FM.