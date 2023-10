Ile Maurice: Jordan Meunier - «On freestyle sur la musique tel un danseur...avec un ballon»

En vacances à Maurice au Preskil Island Maurice fin septembre, le Freestyler Pro Jordan Meunier, 30 ans, a passé une après-midi avec des enfants du village de Richeen-Eau et de Saint-Hubert. Une initiation-démonstration qui pourrait susciter de futures vocations chez nos jeunes compatriotes qui sait ? Double champion de France de freestyle football en solo en 2018 et 2019 et champion du Monde par équipe en 2023 avec son équipe Unisphère, le Français est une référence du genre et nous explique son parcours, ses inspirations et ses prochains objectifs.

Comment s'est passé votre séjour à Maurice ?

Mon séjour à Maurice a été parfait, c'était la première fois. J'ai visité BelOmbre, c'était magnifique de découvrir cette partie de l'île avec ma famille. l Et votre rencontre avec les enfants à Riche-en-Eau ? Ma rencontre avec les jeunes de Riche-en-eau était inspirante, les jeunes avaient des étoiles dans les yeux et j'ai passé un excellent moment avec eux. Je leur ai appris quelques bases de freestyle foot pour bien commencer et on a terminé par faire un match de foot tous ensemble.

Comment êtes-vous venu au freestyle ?

J'ai joué au football durant 10 ans quand j'étais jeune, j'étais fan des actions solitaires et des buts acrobatiques. A mes 17 ans, j'ai vu une vidéo de freestyle football sur Youtube, cela m'a donné envie d'essayer et je n'ai jamais lâché. Je me suis entraîné avec passion, j'ai cherché à repousser mes limites et à créer mes propres figures. Cela m'a permis de gagner les championnats de France en 2018 et en 2019 en solo puis à gagner les Championnats du monde en équipe en 2023.

Quelles sont les qualités pour devenir un pro du freestyle ?

La qualité principale est la patience... c'est une discipline qui nécessite beaucoup de répétitions pour réussir une figure, donc on est souvent confronté à l'échec avant de maîtriser la figure. C'est une discipline sportive car elle demande un effort important durant un cours instant mais aussi une discipline artistique à travers le style et la créativité qui est propre à chacun. On freestyle sur la musique tel un danseur sauf qu'on ajoute un accessoire qui est le ballon.

Quelles ont été vos sources d'inspiration pour devenir freestyler?

Ronaldinho, c'était le spectacle efficace toujours avec le sourire. Maradona lors des échauffements avec ses jongleries. Jay Jay Okocha, Thierry Henry, Edgar Davids puis ensuite les freestylers comme Sean Garnier ou Soufiane Touzani.

Quel sont votre club et votre joueur préférés ?

Je n'ai pas de club préféré, je suis supporter du beau jeu et de certains styles de joueurs. J'aimais beaucoup Ronaldinho, Ronaldo R9 et toute l'équipe du Brésil des années 2000. Aujourd'hui, je suis fasciné par le phénomène Mbappe.

Lors de votre démonstration face aux jeunes enfants mauriciens, vous arboriez un maillot du PSG. Que pensez-vous de l'équipe actuelle, sauce Luis Enrique ?

L'équipe du PSG actuellement semble plus complète, plus stable. Une attaque 100% parisienne qui fait rêver. J'ai hâte de voir l'évolution de cette nouvelle équipe.

Quels sont vos prochains projets et objectifs personnels ?

Mon prochain objectif est de développer ma carrière artistique. Après avoir gagné plusieurs grandes compétitions, j'aimerais me produire à l'international. J'ai déjà participé à des tournages publicitaires à Los Angeles, à Belgrade, à Londres. J'ai réalisé des shows un peu partout en Europe. L'année prochaine, je serai juge pour le championnat national du Vietnam. Mon travail me permet de voyager et de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, c'est très enrichissant. Repousser encore mes limites pour surprendre le monde.