Sénégal: 1er forum économique, commercial et d'investissement Sénégal-Gambie - Ces axes de renforcement de la coopération, pour un partenariat gagnant-gagnant

Le Premier ministre du Sénégal et le Vice-président de Gambie ont co-présidé la cérémonie d'ouverture du 1er Forum économique, commercial et d'investissement Sénégal-Gambie hier, jeudi 26 octobre 2023. Alors que les gouvernements du Sénégal et de la Gambie promettent de mettre en place des cadres réglementaires, transparents et prévisibles, le Premier ministre, Amadou Ba, dévoile les voies et moyens de renforcement de la coopération économique pour le développement des deux pays.

Le Sénégal et la Gambie s'activent à mettre en place des cadres réglementaires, transparents et prévisibles. Dans le cadre de la coopération des deux Etats, Dakar accueille le 1er Forum économique, commercial et d'investissement Sénégal-Gambie, les jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2023. A travers le Haut-Commissariat de la République de Gambie à Dakar, en collaboration avec l'APIX-S.A et le GiEPA, la première édition du forum des affaires Sénégal-Gambie vise à promouvoir les deux pays en mettant en valeur leur culture, le commerce et l'investissement. En outre, il a pour finalité de promouvoir les relations interpersonnelles entre les deux pays en renforçant les liens bilatéraux de longue date entre la Gambie et le Sénégal.

A l'ouverture de la rencontre, sous la co-présidence du Premier ministre du Sénégal et du Vice-président de Gambie, Amadou Ba a décliné les axes d'engagement dans le domaine de la sécurité juridique. Non sans prôner l'élimination des lourdeurs bureaucratiques pour asseoir une coopération bénéfique aux deux pays. «L'organisation de ce forum témoigne de notre engagement commun envers la croissance économique et le bien-être de nos citoyens», a-t-il déclaré.

Saluant et revisitant la coopération notamment économique entre le Sénégal et la Gambie, le Premier ministre sénégalais a déclaré : «Nous avons aussi des aspirations similaires pour un développement prospère et harmonieux des deux peuples. La coopération est une vision commune de paix, de stabilité et de développement. Ce forum est un témoin de notre engagement commun d'une croissance économique et du bien-être des populations», a-t-il-dit.

Pour lui, l'Afrique de l'Ouest est riche de potentialités économiques. Pour tirer profit de ces opportunités, il faut renforcer la résilience et la diversification des activités économiques. «La région de l'Afrique de l'Ouest offre de nombreuses opportunités économiques, mais elle est également confrontée à des défis importants, notamment la nécessité de renforcer notre résilience économique, de diversifier nos économies et de promouvoir la coopération régionale. Ce forum représente une plateforme précieuse pour discuter de ces enjeux et travailler ensemble à trouver des solutions».

Et de relever : «C'est d'ailleurs l'importance de cette rencontre qui va permettre des discussions autour des enjeux et travailler ensemble à trouver des solutions. Ceci servira à saisir les opportunités d'investissement et d'engagement mutuellement bénéfiques mais aussi la création d'un environnement favorable aux affaires», a ajouté Amadou Ba.

Cela suppose l'identification de voies et moyens à même de faciliter l'implication et l'intervention des secteurs privés dans le développement économique et la création d'emplois. «Nous sommes conscients du rôle vital du secteur privé dans notre développement économique. L'investissement est le moteur de la croissance économique, de la création d'emplois et du développement durable. Nous devons créer un environnement favorable aux affaires, encourager l'innovation et soutenir nos entreprises pour qu'elles prospèrent. J'encourage vivement les entrepreneurs et les investisseurs des deux pays à explorer des partenariats et des opportunités d'investissement de part et d'autre».

