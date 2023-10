Sénégal: Africando 2023 aux Etats-Unis - Abdoulaye Dièye étale ses ambitions de l'Aibd

Le directeur général de l'aéroport Blaise Diagne de Diass (Aibd), Abdoulaye Dièye, séjourne aux Etats-Unis pour les besoins de la 24éme conférence exposition annuelle sur le commerce entre les Etats-Unis et l'Afrique. Il a profité de l'occasion pour rappeler les grandes ambitions de l'aéroport.

Le directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), Abdoulaye Dièye, prend part à la 24ème conférence-exposition annuelle sur le commerce et l'investissement entre les Etats-Unis et l'Afrique, Africando 2023 qui se tient présentement aux Etats-Unis. Une rencontre qui s'inscrit dans un partenariat public-privé comme moyen de renforcer les capacités d'un pays à mener des échanges commerciaux dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (Agoa) dont le Sénégal est bénéficiaire au même titre que le Mali, le Nigéria et le Bénin.

Dans son allocution, Abdoulaye Dièye a rappelé que l'Aibd, « ambitionne de devenir le premier hub aérien sous-régional. Une telle ambition repose sur sa volonté d'exploiter les énormes opportunités d'investissement que notre pays a dans le domaine aéroportuaire. Dans la stratégie du hub aérien, quinze (15) projets-phares ont été identifiés pour un budget global estimé à 435 milliards de F CFA ». Parmi les projets prioritaires identifiés figure, selon Abdoulaye Diéye, « la construction du Centre de Maintenance aéronautique d'une superficie de 10 000 m2 qui prend en compte la flotte de la compagnie nationale, Air Sénégal mais également d'autres compagnies internationales avec les aéronefs de type Boeing 737,787, 777 et 777X ».

%

Il y'a aussi, ajoute-t-il, « l'académie internationale des Métiers de l'Aviation civile (AIMAC) avec deux campus à Diass et à Thiès offrant des techniques de formation à la pointe des technologies et des certifications EASA, IATA ». L'Aibd pense également au développement d'une nouvelle aérogare fret ainsi que celui d'un Centre d'Expertise Médicale du Personnel Aéronautique pour faire de la plateforme aéroportuaire un pôle de tourisme médical. Mieux, dans sa montée en puissance, il va exploiter sa position géographique avantageuse en se focalisant sur « l'expérience passager » pour offrir une plus grande attractivité à la plateforme aéroportuaire. Comme perspective, l'Aibd pense aussi à développer l'aéronautique civile sénégalaise, avec le Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal communément appelé PRAS, et la stratégie Hub aérien 2021-2025.