Afrique: AG de l'UIP - La délégation parlementaire marocaine s'entretient avec la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola

Rabat — La délégation parlementaire marocaine participant à la 147ème Assemblée générale de l'Union Interparlementaire (UIP) et à la 212ème session du Conseil directeur et aux réunions connexes qui se tiennent en Angola s'est entretenue, vendredi, avec la présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Angola, Carolina Cerqueira, indique un communiqué du Parlement.

A cette occasion, Mme Cerqueira a fait part de ses vifs remerciements et de sa profonde reconnaissance au Parlement marocain pour le soutien technique, matériel et logistique, ainsi que pour la mobilisation d'une équipe d'interprètes lors de la 147ème assemblée générale de l'UIP qui se tient du 23 au 27 octobre à Luanda, notant que ce soutien reflète l'esprit de solidarité et de coopération entre deux pays africains frères, ajoute le communiqué.

Mme Cerqueira a également souligné la profondeur des relations historiques unissant le Royaume du Maroc et la République d'Angola, saluant à cert égard le soutien apporté par le Maroc au mouvement de libération en Angola durant la période de colonisation, sous l'ère de Feu SM Hassan II, à travers l'accueil et la formation des éléments de ce mouvement, relève la même source.

La présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Angola s'est en outre félicitée des réalisations et du niveau de développement que connaît le Maroc dans les différents domaines, ce qui en fait "un exemple à suivre au niveau du continent africain", notant que le port de Tanger Med est un exemple réussi et un projet important à l'échelle du continent.

%

Elle a d'autre part affirmé que la participation de la délégation parlementaire marocaine aux travaux de la 147ème AG de l'UIP constitue un soutien fort aux aspirations des différentes institutions parlementaires de par le monde à consolider la paix, la justice et le développement.

Pour sa part, le premier vice-président de la Chambre des représentants, Mohammed Sabbari, qui conduit la délégation marocaine à la 147ème Assemblée générale de l'Union Interparlementaire (UIP) et à la 212ème session du Conseil directeur, a mis en relief l'importance de ces entretiens qui traduisent la solidité des liens d'amitié et la profondeur des relations de coopération liant les institutions législatives du Maroc et de l'Angola.

M. Sabbari a insisté à ce propos sur la nécessité de raffermir ces relations, à travers l'échange des visites et des expériences dans le domaine de la législation, du contrôle et de la gestion de l'institution législative.