Sénégal: Gouvernance de l'antibiorésistance - Un chercheur préconise une formation coordonnée des parties prenanteU

Dakar — Les bonnes pratiques d'une meilleure approche institutionnelle et situationnelle de la gouvernance de l'antibiorésistance au Sénégal reposent sur la sensibilisation et une formation coordonnée de toutes les parties prenantes à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, a préconisé, le Dr Mamadou Ciss, chercheur à l'Institut sénégalais de recherche Agricole (ISRA).

« Les pistes de bonnes pratiques, c'est d'abord un soutien à la Gouvernance, mais également à un autre aspect important lié à la sensibilisation, la formation à l'échelle étatique et de façon coordonnée », a indiqué M. Ciss par ailleurs coordonnateur du projet de recherche intitulé »Concevoir une gouvernance de la gestion des antimicrobiens basée sur l'approche One Heath au Sénégal'.

Il intervenait en marge de l'ouverture de l'atelier de partage des résultats de l'enquête sur l'analyse institutionnelle et situationnelle de la gouvernance de l'antibiorésistance au Sénégal.

« Nous avons fait l'analyse institutionnelle, l'analyse situationnelle de la gouvernance de l'antibiorésistance au Sénégal. Ce qui nous reste pour ce projet réellement, c'est l'analyse d'impact (...). Et par la suite, co-concevoir avec tous les acteurs des ateliers », souligne Dr Ciss.

Un document remis à la presse indique que pour appuyer la prise en charge au Sénégal des défis de la complexité de la gouvernance et de la gestion des antibiotiques selon l'approche «One Health» (OH), il est mis en oeuvre depuis mai 2022, un projet de recherche intitulé «Concevoir une gouvernance de la gestion des antimicrobiens basée sur l'approche One Health au Sénégal».

%

La même source précise qu'une équipe de recherche pluridisciplinaire a été constituée sous l'égide du Laboratoire National d'Elevage et de Recherches Vétérinaires (LNERV) de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) qui en assure la coordination nationale avec le Service de bactériologie de la Faculté de Médecine de l'UCAD.

Le Bureau de la médecine vétérinaire de la Direction des services vétérinaires du ministère de l'Elevage et des Productions Animales (MEPA) et le Pôle Elevage de l'Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), ont contribué également à la réalisation de ce projet de recherche financé par le «Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) en partenariat avec d'autres projets internationaux.

Depuis son lancement en Septembre 2022, la première activité dudit projet a été entièrement consacrée à l'analyse de l'existant en matière de gouvernance.

L'antibiorésistance est un phénomène qui apparait lorsqu'une bactérie évolue et devient résistante aux antibiotiques utilisés pour traiter les infestions dont elle est responsable.

Des experts, des officiels et des chercheurs ainsi que divers acteurs prennent part aux travaux de cet atelier de deux jours.