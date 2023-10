Seychelles: Des boxeurs seychellois se rendent en Russie pour un tournoi de jeunes

Quatre jeunes boxeurs seychellois quitteront le pays début novembre pour participer à un tournoi de jeunes à Rostov-sur-le-Don en Russie.

Les boxeurs, tous âgés de 16 ans, ont reçu leurs billets d'avion lors d'une cérémonie au bureau du maire de Victoria en présence du maire adjoint de Rostov, Yury Ovchinnikov, de l'ambassadeur de Russie aux Seychelles, Artem Kozhin, et du secrétaire principal aux sports, Ralph Jean- Louis vendredi.

Les boxeurs quitteront les Seychelles le 1er novembre et retourneront le 13 novembre. En plus de participer à un tournoi de jeunes dans la ville russe, ils participeront également à des séances d'entraînement qui les aideront à améliorer leurs compétences.

Les quatre boxeurs qui feront le déplacement sont Mihael Salum dans la catégorie des 56,3 kg, Trevor Uranie dans la catégorie des 57,8 kg, Jade Micock dans la catégorie des 75 kg et Wess Jean-Charles dans la catégorie des 81 kg.

M. Micock a déclaré : "J'aborde cette compétition à venir avec une attitude positive et je ferais mon possible pour réussir là-bas."

Le jeune boxeur a également expliqué à quel point la boxe a changé sa vie et cherchera désormais à se pousser pour aller le plus loin possible.

"J'ai eu des problèmes de comportement à l'école et j'ai rejoint la boxe pour m'aider. Ce n'était pas facile au début, cela ne m'intéressait pas vraiment, mais ensuite j'ai commencé à faire plus d'efforts et je suis très satisfait de là où j'en suis maintenant, " a déclaré M. Micock, qui veut ramener un bon résultat.

M. Jean-Charles a déclaré qu'il travaillerait dur pour apporter des résultats positifs.

"La boxe m'a apporté beaucoup de discipline et m'a rendu meilleur, mes résultats à l'école se sont améliorés et maintenant je veux continuer et devenir un grand boxeur", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors de la cérémonie de présentation, M. Ovchinnikov a déclaré qu'il était très heureux de voir ces jeunes boxeurs concourir à Rostov et leur a assuré que ce serait pour eux un voyage mémorable.

Le secrétaire principal aux sports a remercié l'ambassadeur de Russie d'avoir aidé les Seychelles dans la boxe.

Depuis le début de cette année, l'entraîneur de boxe russe Alexey Kozlov travaille avec l'équipe des Seychelles, les aidant à remporter plusieurs médailles lors des récents Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar.

Pendant leur séjour en Russie, les athlètes seront accompagnés de deux entraîneurs seychellois, Jerry Legras et Roland Raforme, qui suivront également une formation pour améliorer les niveaux d'entraînement.

Cela fait partie du programme de jumelage entre Rostov-sur-le-Don et Victoria, où plusieurs échanges ont lieu entre les deux villes.

Rostov-sur-le-Don est une ville portuaire et le centre administratif de l'oblast de Rostov et du district fédéral du Sud de la Russie.