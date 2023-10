Ghana: Conference League - Jonas Jensen-Abbew fête son premier but sous les couleurs du FC Nordsjaelland

Le défenseur danois d'origine ghanéenne, Jonas Jensen-Abbew a décrit son premier but pour le FC Nordsjaelland lors de la victoire (2-0) de la formation danoise contre le Spartak Trnava en League Conférence ce jeudi.

Le joueur de 21 ans a gravé son nom dans les livres d'histoire du FC Nordsjaelland en inscrivant son premier but pour le club.

Parlant de son but crucial, Jensen-Abbew a décrit le moment en disant : « Je vois le ballon venir vers Lucas Hey, et il met sa tête dessus. Ensuite, je le tranche et je le regarde entrer. Nous avons eu une situation similaire à l'entraînement où j'ai aussi pu marquer, donc c'était un peu une répétition », a-t-il révélé dans des propos relayés par ghanasoccernet.

« C'est absolument fantastique. C'est génial de pouvoir entrer, faire la différence et aider l'équipe. C'est la chose la plus importante. Je suppose que c'était la soirée parfaite pour moi, donc je ne peux pas demander grand-chose de plus. »