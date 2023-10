Maroc: Vernissage de l'exposition 'La lumière de l'obscurité' en hommage à l'artiste Omar Afous

Le vernissage de l'exposition collective "La lumière de l'obscurité", un hommage au défunt artiste plasticien marocain Omar Afous, a eu lieu jeudi soir à Casablanca.

L'exposition est organisée, jusqu'au 2 novembre, par l'Association Atelier Athar Art, en coordination avec l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca (ESBAC), en partenariat avec le Conseil communal de Casablanca et avec le soutien du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication.

Cette manifestation culturelle, qui met en avant l'héritage artistique exceptionnel d'Omar Afous, se veut une occasion pour revisiter les oeuvres du défunt artiste, explorer son univers dans tous ses états et inspirer les jeunes artistes par ses gammes chromatiques.

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste plasticien Mustapha Ghazlani, président de l'Association Atelier Athar Art, a indiqué que cet hommage à l'artiste Omar Afous est une reconnaissance et une valorisation de son talent mais également un acte éducatif pour les jeunes talents marocains.

"Grâce à cette exposition, nous espérons donner un élan de pensée et d'action artistique, que ce soit au niveau national ou régional", a ajouté M. Ghazlani, notant que cet évènement est la "célébration avant tout d'un état d'être artiste".

De son côté, Said Guiha, directeur de l'ESBAC, s'est dit honoré d'avoir participé à l'organisation de cet événement qui rend hommage à un grand artiste, mais aussi enseignant qui a formé plusieurs artistes présents aujourd'hui sur la scène culturelle marocaine.

%

Il a expliqué que cette manifestation a vu la participation de plusieurs artistes et amis du défunt, ainsi que des étudiants de l'ESBAC, qui ont peint des toiles spéciales pour l'occasion en s'inspirant du style plastique d'Omar Afous, un adepte de l'expressionnisme abstrait par ses couleurs, ses textures, ainsi que ses formes et volumes.

Pour sa part, le critique d'art et enseignant à l'ESBAC, Abdallah Cheikh, a soutenu que cet hommage posthume est symbolique à l'égard de cette figure emblématique de l'art contemporain au Maroc.

Et de noter qu'Omar Afous est un artiste et pédagogue qui a marqué toute une génération d'artistes, en adoptant un style singulier se distinguant par une diversité thématique et une pluralité stylistique, de la figuration au semi-abstrait, tout en conférant à ses tableaux une dimension spirituelle.

Lors de la cérémonie, un documentaire retraçant la dernière exposition d'Omar Afous intitulée "Gouttes de lumière", organisé à Rabat en 1998, a été projeté, alors que Brahim El Haissan a présenté sa monographie "Artiste Omar Afous : Le sultan de la lumière".

A l'occasion de cette exposition, le public pourra découvrir trois pavillons de différents thèmes artistiques réalisés par les étudiants de l'ESBAC et les artistes marocains Hassan Moukdad, Mohamed Bouziane, Mohamed Moussik, Mohamed Hamidi, Aziz Rokhsi, Said Housbane, Bouchaib Jalib et Mohammed Annabi, outre une table ronde autour de l'oeuvre picturale d'Omar Afous.

Née en 1945, Omar Afous a su, tout au long de sa carrière d'artiste plasticien, axer son oeuvre sur la réflexion, la planification et la profondeur culturelle, à travers un style pictural nouveau, né de l'opposition entre la lumière et l'obscurité.