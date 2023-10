Congo-Kinshasa: Tanganyika - Baisse de cas de choléra à Kabalo (Députée)

Les cas de choléra ont baissé dans le territoire de Kabalo (Tanganyika), a rapporté jeudi 26 octobre la députée Virginie Nkulu Nemba, élue de Kabalo qui revient de cette contrée. Selon elle, à la 42eme semaine, la zone de santé de Kabalo a enregistré 24 cas et zéro décès. Contrairement à la 40eme semaine, où la zone avait enregistré plus de 90 cas et plusieurs décès.

« A la 40eme semaine, il y avait 90 cas et plusieurs décès. Heureusement, il y avait des initiatives localement, où il y a eu les pharmaciens, les commerçants, les opérateurs économiques qui se sont cotisées pour faire face à cette situation en urgence », a indiqué Virginie Nkulu.

Cependant, a-t-il redouté, le début de la saison pluvieuse risque d'occasionner la résurgence des maladies hydriques dans la région.

D'après elle, cette baisse s'explique notamment par les médicaments et intrants dépêchés par le gouvernement provincial du Tanganyika pour la prise en charge des malades :

« Grâce à cette intervention et à l'intervention du gouvernement provincial bien, que c'est arrivé en retard, nous saluons aussi, il y a eu une nette amélioration. On doit vraiment multiplier les sites de chloration d'eau pour lutter contre cette épidémie et beaucoup des sensibilisations ».

Le choléra étant une maladie des mains sales, a-t-elle poursuivi, « lorsque l'eau est affectée les gens prennent de l'eau non-potable ; alors ils se contaminent facilement ». Selon lui, la sensibilisation de la population au lavage des mains « à tout moment, est le seul moyen pour lutter contre le choléra ».