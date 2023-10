Sénégal: Thierno Ahmadou Sy souhaite la redynamisation de la coopération entre l'APS et la TAP

Dakar — Le directeur général de la Société nationale-Agence de presse sénégalaise (SN-APS), Thierno Ahmadou Sy, a magnifié l"'amitié ancienne" liant le Sénégal et la Tunisie, souhaitant que la convention liant l'APS et son homologue tunisienne, l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), soit "redynamisée et renforcée".

Il recevait, vendredi, le nouvel ambassadeur tunisien à Dakar, Rachid Saidani, qui rendait une visite de courtoisie à l'Agence de presse sénégalaise.

"Nous sommes disposés à revoir ou renforcer cette coopération ou la redynamiser, parce qu'il y a beaucoup de changements entre temps. L'APS est dans une nouvelle dynamique en initiant beaucoup de chantiers de repositionnement, de renforcement et de diversification de ses supports", a fait valoir Thierno Ahmadou Sy.

Parmi les plus importants jalons posés depuis son arrivée à la tête de la doyenne des agences de presse de l'Afrique francophone, il a cité le renforcement des équipes et des équipements, la réorganisation des services et la révision de l'organigramme.

Il s'est appesanti sur les innovations introduites au sein de ce média de service public dans le domaine de la digitalisation à travers la création d'un service infographie et d'un département chargé de l'audiovisuel.

"Depuis huit mois, nous avons renforcé ce service avec quatre ou cinq unités audiovisuelles avec des journalistes spécialisés en la matière", a-t-il expliqué, se félicitant que, présentement, l'APS fabrique ses propres contenus digitaux.

"Nous voulons continuer sur cette dynamique pour maintenir notre position au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et francophone où nous étions la première agence".

Rachid Saidani a salué l'opportunité qui lui est offerte de visiter l'APS vu l'importance du secteur. Le Sénégal est un grand ami et un grand partenaire et "nous sommes reconnaissants de l'appui du Sénégal et de son président", a-t-il souligné.

Le diplomate a exhorté les agences de presse sénégalaise et tunisienne à s'y mettre pour la relance du partenariat qui les lie depuis 2006.

Saidani est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Sénégal, en Gambie, au Cabo Verde et en Guinée Bissau avec un siége dans la capitale sénégalaise.