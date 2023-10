Togo: La BAD plus que jamais engagée

La revue à mi-parcours du document de stratégie pays 2021-2026 et celle de la performance du portefeuille pays de la Banque africaine de développement (BAD) au Togo se sont achevées vendredi.

'Malgré les chocs sanitaire, inflationniste et sécuritaire que nous avons subis, notre pays a su rester résilient grâce à l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Cette revue permettra d'évaluer les défis et opportunités pour la BAD d'accompagner notre pays à faire face à nos défis communs, régionaux, mondiaux, pour un développement durable et inclusif', a déclaré Yark Damehane, le ministre de l'Eau, qui représentait son collègue de l'Economie et des Finances.

Le Document de Stratégie Pays 2021-2026 (DSP) a pour objectif d'accélérer la transformation structurelle et la diversification de l'économie togolaise afin de créer des emplois décents à forte valeur ajoutée et de bâtir une résilience socio-économique pour une croissance durable et inclusive.

La BAD est particulerement active dans le secteur des agricoles, du développement des industries de transformation, dans l'énergie, le social ou la protection du littoral.

Le portefeuille de la Banque au Togo compte 18 projets pour un montant total d'environ 212 milliards de Fcfa.