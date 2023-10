Ile Maurice: Les investissements directs étrangers toujours dominés par l'immobilier

En progression, les investissements directs étrangers affichent Rs 13,5 milliards pour le premier semestre de 2023, contre Rs 10,1 milliards pour la même période en 2022. Sans surprise, le secteur immobilier demeure le plus performant, représentant Rs 8,7 milliards, soit plus de 60 % du flux total d'IDE pour cette période.

En deuxième position, on retrouve le secteur de l'hébergement avec des investissements de Rs 1,6 milliard. L'Europe reste le marché dominant, représentant Rs 7,2 milliards pour le premier semestre de 2023. En ce qui concerne les pays d'origine, la France et l'Afrique du Sud demeurent les deux principaux marchés pour les IDE, avec respectivement Rs 2,8 milliards et Rs 1,5 milliard.

De manière générale, selon les chiffres du rapport National Accounts de Statistics Mauritius, l'investissement privé devrait croître de 14,5 % en 2023, comparé à 9,6 % en 2022, tandis que l'investissement public devrait augmenter de 40,9 % en 2023. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le secteur de la construction devrait connaître une croissance de 28,6 % cette année, avec des investissements privés en hausse de 21,7 % en 2023, et les investissements publics destinés à la construction devraient augmenter de 48,9 %. Nous sommes donc bel est bien dans un focus construction et immobilier pour les investissements privé locaux et étranger - de même que l'investissement public.

En ce qui concerne l'investissement direct étranger, bien que l'augmentation du flux d'IDE soit une bonne nouvelle en termes d'entrée de devises étrangères dans le pays, il est important de noter que le secteur immobilier demeure peu productif, contrairement à des secteurs émergents tels que la pharmaceutique et l'économie bleue. Suite aux efforts déployés par l'Economic Development Board (EDB) lors de leur récente «Healthcare & Biotech Conference» la semaine dernière, nous ne pouvons qu'attendre et voir si une diversification de l'investissement étranger peut être une réalité...