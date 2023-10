Sénégal: Saloum Coly, étudiant en informatique - Un cuistot 2.0

Une bonne dose d'audace, une pincée de motivation, un soupçon de courage et le tout saupoudré d'un bon coup de pouce du destin. Ce sont là les ingrédients du succès virtuel de Saloum Coly. Au fil du temps, il est passé d'un passionné de cuisine à un futur chef grâce à la magie du Net.

Le menu du jour est du Domoda. L'apprenti cuisinier tient d'abord à prévenir ses pairs : « je cuisine le plat que certains hommes n'aiment pas ». Ce dernier commence par les boulettes. De la farce à la cuisson du riz blanc, le jeune de 21 ans fait tout lui-même avec une dextérité remarquable. Après dressage, il présente son plat à ses 146.000 abonnés sur le réseau social Tiktok.

À la maison, Saloum Coly alias Papito est le chef. Il n'hésite pas à se mettre aux fourneaux pour le bonheur de la famille. Pas besoin de toque ni de tablier. Le jeunot a juste eu besoin d'une bonne dose de curiosité et d'un coup de main du destin.

L'entrée en cuisine de ce cuistot s'est faite par le plus grand des hasards en 2020. C'est à la suite de l'hospitalisation de son unique soeur qu'il a pris la cuisine en main. En effet, cette dernière tombe malade et est hospitalisée pour une durée de dix jours. Sa mère est aux petits soins et passe toute la journée à son chevet. Saloum Coly ne perd pas de temps et décide de nourrir la famille. « Ma mère m'a donné quelques consignes que j'ai respectées et cela a bien marché. Pour les autres plats, j'ai fait mes propres recherches sur YouTube », explique-t-il guilleret.

Le longiligne se découvre rapidement une passion pour la cuisine. Il commence à poster ses recettes sur Instagram et Whatsapp. Ce dernier prend plaisir à essayer de nouveaux plats sur le réseau social Tiktok. Un créateur de contenus turc va lui donner le zest de motivation dont il a besoin pour se lancer davantage dans les vidéos. « Les gens me motivaient également et m'encourageaient à continuer sur cette lancée. C'est de là que j'ai décidé d'utiliser mon ancien compte de football pour commencer à poster mes réalisations. Ça été un succès », avoue-t-il fièrement.

« C'est une des amies de ma mère qui m'a aidé à monétiser le compte en le créant depuis la France », fait savoir Papito. Au fil des recettes, le passionné de cuisine se fait rapidement un nom. « Une de mes vidéos a même franchi la barre du million de vues ». Une fierté pour le passionné.

Le goût de la reconnaissance

Saloum Coly partage ses recettes depuis plus de trois ans sur les plateformes numériques. « Je reçois beaucoup de bienveillance. Mes abonnés m'encouragent et me motivent dans ce domaine », affirme-t-il tout sourire. Avec la bénédiction de sa mère, Papito n'hésite pas à se mettre aux fourneaux pour concocter des plats. Le cuisinier en herbe révèle prendre du plaisir à partager sa passion aussi bien avec sa famille que ses abonnés. « Un de mes abonnés m'a appelé récemment pour me remercier ; car c'est grâce à mes recettes qu'il a pu s'en sortir en cuisine », confie-t-il. Une source de satisfaction pour le jeune longiligne.

Les réseaux sociaux ont boosté la passion du créateur de contenus. Ce dernier fait des pubs et collabore également avec des entreprises de la place. Il pense même à changer de vocation. L'étudiant en informatique ne parle que le langage de la cuisine. « Je veux faire une formation en hôtellerie et tourisme », dit-il convaincu. Le futur chef cuisinier veut continuer à faire découvrir au monde les recettes sénégalaises et devenir l'un des plus grands cuisiniers du monde. « C'est désormais la voie que j'ai choisie pour réussir ma vie et venir en aide à ma famille », affirme-t-il avec beaucoup d'ambitions.