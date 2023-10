Afrique du Nord: L'Algérie, fière de ses filles éprises de liberté et de leur apport à travers l'histoire du pays

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a affirmé, dans son allocution lors d'une séance-débat plénière au Conseil de sécurité sur "La femme, la paix et la sécurité", que "l'Algérie retient avec beaucoup de fierté les contributions de ses vaillantes filles qui ont marqué de leur empreinte différentes étapes saillantes de l'histoire de notre pays".

"Il y a 23 ans, notre Conseil a adopté cette décision historique n 1325, décision qui consacra la reconnaissance par la communauté internationale du rôle vital de la femme, notamment en termes de prévention, de préservation et d'atténuation des effets des conflits, mieux encore pour la plupart des cas, dans la cristallisation de solutions pacifiques et durables à ces conflits", a affirmé M. Attaf.

Dans ce contexte, M. Attaf a indiqué que l'adoption du Plan d'action national visant à mettre en oeuvre la résolution 1325, comme mentionné dans la 4e recommandation du dernier rapport du Secrétaire général (SG) des Nations Unies (ONU) sur ce sujet, aura un impact non négligeable sur la promotion de cette orientation et la consolidation des acquis de l'Algérie en la matière, notamment concernant le renforcement du recrutement de l'élément féminin au sein des corps de sécurité et militaires, dans le but de leur participation effective à la préservation de la sécurité et de la stabilité, outre le soutien à l'accès des femmes aux postes de responsabilité au sein des instances sécuritaires.

Il s'agit également, poursuit-il, de la conscientisation des femmes et des hommes à l'importance de la participation de la femme dans le secteur sécuritaire et militaire, tout en les encourageant leur adhésion dans leurs rangs, en plus de la consolidation de la présence féminine dans diverses instances nationales, régionales et internationales liées à la paix et à la sécurité et la formation de femmes cadres au sein des corps sécuritaires et militaires, aux techniques de négociation, de gestion et de résolution des conflits, les préparant ainsi aux missions régionales et internationales liées au maintien de la paix, en sus de la création d'une base de données consacrées aux femmes ayant de l'expérience dans les processus de négociation et de maintien de la paix, ainsi qu'aux femmes qualifiées pour le faire.

M. Attaf a affirmé que l'Algérie, à l'instar d'autres pays, n'est pas à l'abri des répercussions des développements internationaux et régionaux, notamment la région sahélo-saharienne, qui connaît une crise sans précédent en raison du pullulement, de l'extension et de l'aggravation des foyers de tensions, de crises et de conflits, sous forme de "parenthèse d'insécurité et d'instabilité" s'étendant de la mer Rouge à l'océan Atlantique.

Dans cette perspective, ajoute M. Attaf, "le plan d'action adopté par mon pays, avec ses trois axes fondamentaux (participation, prévention et protection), constitue une stratégie proactive et préventive visant à améliorer la condition de la femme dans la société et à reconnaître son rôle dans le domaine de la paix et de la sécurité, notamment à travers le soutien de sa participation aux négociations, aux opérations de maintien de la paix et à la construction de la paix de manière permanente et durable.

Au terme de son allocution, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a tenu à rendre un vibrant hommage aux femmes palestiniennes pour leur résistance face à l'agression barbare de l'occupation sioniste dans la bande de Ghaza assiégée et pour leur courage face à ce qui se trame contre la cause palestinienne. Il a, également, salué le courage de la femme sahraouie dans la défense du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination "conformément aux résolutions, références et garde-fous établis par notre Conseil".