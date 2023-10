Algérie: Université d'Alger 1 - Présentation de 14 brevets d'invention et 14 projets de start-up en 2023

ALGER — L'Université d'Alger 1 "Benyoucef Benkhedda" a présenté 14 brevets d'invention et plusieurs projets dont certains adoptés par des entreprises économiques, constituant ainsi une étape nouvelle dans le processus visant à ériger l'Université en partenaire au développement, a indiqué le recteur de cette Université, Fares Mokhtari.

Dans une déclaration à l'APS, M. Mokhtari a souligné que "l'Université d'Alger 1 a réussi à présenter 14 brevets d'invention dans différents domaines, 14 projets de start-up et 24 petites entreprises au cours de cette année, dont 9 brevets d'invention et nombre de projets présentés la semaine dernière lors de la journée d'études ayant réuni l'Université et 24 entreprises économiques qui s'est soldée par l'approbation de nombre de projets".

Pour ce faire, un bureau de liaison entre l'Université et les entreprises économiques a été créé, actif via l'organisation des journées d'études au cours desquelles les étudiants présentent les projets innovants et mettent en avant leur importance et les solutions proposées.

Cela a permis récemment d'adopter plusieurs projets d'étudiants des cinq facultés de l'Université, eu égard au potentiel scientifique et technique dont jouit l'Université algérienne et qui est à même de répondre aux besoins des entreprises économiques.

L'Université oeuvre, poursuit-il, à l'élargissement du dépôt de brevets d'invention, via l'incubateur des oeuvres universitaires qui tente d'intensifier les formations au profit des porteurs de projets, qui seront par la suite soumis à des commissions spécialisées.

Ces démarches permettront de relancer la dynamique de la recherche et de proposer des solutions scientifiques aux problèmes auxquels font face les entreprises.