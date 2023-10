Afrique: Tour du Faso 2023/1re étape - Paul Daumont en jaune à Pô

Paul Daumont a enfilé le premier maillot jaune du 34e Tour international du Faso, le 27 octobre 2023. Le burkinabè a remporté la première étape courue entre Ouagadougou-Pô d'une distance de 144 km, en 3h38mn35s avec une vitesse 39,527 km/h.

C'est parti pour le 34e tour international du Faso ! Le 27 octobre 2023, 71 coureurs ont pris le départ de la première étape entre Ouagadougou et Pô d'une distance de 144 km. Pour cette étape, trois sprints intermédiaires étaient au programme. Après quelques kilomètres de course groupée, place aux échappées. Six fuyards se détachent avec à leur tête, le burkinabè Harouna Ilboudo.

Mais cette échappée a été de courte durée. Après 5 km, ils seront rattrapés jusqu'au premier point chaud à Kombissiri au km 29,9 enlevé par Mohamadi Ilboudo de l'équipe régionale du Centre du Burkina. Il est suivi respectivement du Belge Wouters Rutger et de son coéquipier, Boureima Nana. Au second point chaud à Toecé, au km 68,1, Paul Daumont de l'équipe nationale du Burkina Faso a été le premier à l'arrivée. Il devance respectivement l'ivoirien Abou Sanogo et Mohamadi Ilboudo de l'équipe régionale du centre. Au dernier point chaud à Noberé au km 99,9, Daouda Soulama de l'équipe régionale du Centre est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Il est suivi du belge Wouters Rutger et du Béninois Mensah Romameli Ezer Tossavi.

A 44 km de la ligne d'arrivée à Pô, la course prend une autre configuration. Un groupe d'échappée se forme avec à sa tête, Paul Daumont. Ce groupe de fuyards contrôlent la course jusqu'à une arrivée au sprint enlevée par Paul Daumont. Le coureur de l'équipe nationale du Burkina franchit la ligne d'arrivée en 3h38mn35s avec une vitesse moyenne de 39,527 km/h. Il devance respectivement le belge Wouters Rutger et le marocain Sabbahi El Houcaine. Au chapitre des maillots, Paul Damont enfile les maillots les plus convoités que sont le jaune, levert (aux points) et blanc (meilleur jeune). Mohamadi Ildoudo enfile le maillot rose des sprints intermédiaires. La 2e étape, longue de 107,2 km se disputera demain 28 octobre entre Nioryida-Ziniaré.